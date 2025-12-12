今年1年の世相を表す『今年の漢字』が発表され【熊】に決まりました。みなさんにとっての漢字は何だったのか街で聞きました。



京都の清水寺で発表された『今年の漢字』選ばれたのは【熊】です。全国でクマの出没や被害が相次ぎ、もっとも多くの票を集めました。



2位には、わずか180票差で【米】がランクイン。令和のコメ騒動、備蓄米などで注目を集めました。



3位は、初の女性総理となった高市早苗内閣総理大臣などから【高】が選ばれました。





みなさんにとっての『今年の漢字』は何か、街で聞いてみました。



こちらの男性が書いたのは、やはり－

■60代

「【熊】山登りするので心配。」



こちらの男性は、奥さんが今年仕事の昇格試験を乗り越えたそうで－

■夫婦(40代)

「試練の【試】。帰りが遅くて夕飯とかも大変だったので。来年は穏やかな年を過ごせたらいい。」



海産物などを扱う店で働く男性は－

■石山商店 石山幸一さん

「普通の【普】。この年になると大して変わったことを感じない。」



しかし、商売では天然のサケに〝普通〟ではない事態が･･･

■石山商店 石山幸一さん

「今年はサケがとれない。常連さん分くらいは確保しました、なんとか。」



こちらは将来の夢に向かって勉強を頑張ったという専門学校生。

■専門学生

「努力の【努】です。PA音響エンジニアになりたくて、1年生なので先輩とか色々話を聞いて頑張った。」



情報系の専門学校に通う学生は－

■専門学校生

「新しい【新】。ずっと柏崎に住んでいたが、新潟に初めて来たので新しいことがいっぱい経験できた。」



2025年も、残りわずか。

みなさんも今年の漢字に思いをはせ、1年を振り返ってみてはいかがでしょうか？