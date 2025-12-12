TBS NEWS DIG Powered by JNN

大阪府守口市で長屋住宅が燃える火災は現在も延焼中です。

出火元とみられる部屋に住む人と連絡がとれていないということです。

火の手は長屋住宅の南側の2軒の一般住宅にも燃え広がっているということです。