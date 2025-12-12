ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 出火元とみられる部屋に住む人と連絡とれず 大阪・守口市の2階建て… 出火元とみられる部屋に住む人と連絡とれず 大阪・守口市の2階建て長屋住宅火事 出火元とみられる部屋に住む人と連絡とれず 大阪・守口市の2階建て長屋住宅火事 2025年12月12日 18時40分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 大阪府守口市で長屋住宅が燃える火災は現在も延焼中です。出火元とみられる部屋に住む人と連絡がとれていないということです。火の手は長屋住宅の南側の2軒の一般住宅にも燃え広がっているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 介護, 墓, 上田, 訪問介護, 仏壇, 介護タクシー, 床暖房, イベント, ホテル