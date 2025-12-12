小野田紀美経済安保担当大臣が、12日の記者会見で、武士をモチーフにした“特定重要物資”のマスコットキャラクター「ブッシくん」をPRした。

【映像】小野田大臣が「ブッシくん」紹介→笑いが広がる瞬間（実際の映像）

小野田大臣は会見で、イラストを見せながら、「『ブッシくん』ご存じの方お手を挙げていただけますか…はい、ということで皆さん初めましてということなんですけど」と言うと、記者に笑いが広がった。

続けて「このブッシくん、内閣府の職員が自前で作成して本年5月に公開した、特定重要物資に関するマスコットキャラクターです。キャラクターデザインは、重要物資の“物資”と、モノノフですね“武士”をモチーフに、国民の安全と経済活動を守り抜くという思いがあるということです。経済安全保障の重要性について広くご理解をいただくために、あらゆる広報周知をしていきたいと思いますので『ブッシくん』のほうもどうぞよろしくお願いいたします。結構自由に使えるみたいなのでよろしくお願いします」とPRした。

特定重要物資とは、レアメタルなどの重要鉱物や半導体、抗菌性物質製剤など、国民生活や経済活動にとって重要なため安定供給が必要な物資のこと。有事に海外からの供給が途絶えても安定供給できる取り組みを進めている。(『ABEMA NEWS』より)