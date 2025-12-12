落語家の立川志らく（62）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。師匠の立川談志さん（11年死去）の元で修行した当時に教わった落語家に必要な3か条を明かした。

「今の時代だったらパワハラで、落語界の師匠たくさんいるじゃないですか？ 弟子が訴えたらね、みんな真打ち全員捕まります。全員負けます」と切り出した。

「私が前座の時はアルバイト禁止、落語をやってもらえるお金は1000円。家賃は2万円ぐらい払わなきゃいけない。生活費プラス、談志に上納金を払う」と自身の体験を明かした。

その上で「談志に『どうするんですか？』って聞いたら『その矛盾に耐えてこそが、己の芸の確立になる』と。落語やるには『貧乏、飢えと寒さが必要だ』と」と3つの要素を上げると「談志の時代は日本中は貧乏だったから、『お前たちは裕福なんだから飢えさせてやるんだから、ありがたいと思え』と」と懐かしそうに語った。

志らくは大学在学中に談志さんに入門し、1995年に真打ち昇進。

