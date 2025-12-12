1週間後に開幕するハンドボールの日本選手権に向け、女王奪還を目指すハニービー石川が公開練習を行いました。



今シーズン、リーグ戦ではここまで5勝1敗で、2位につけているハニービー石川。



先日の世界選手権に日本代表として出場した佐原奈生子選手と吉留有紀選手もチームに合流し、2年ぶりの選手権制覇に挑みます。





ハニービー石川・河合 辰弥 ヘッドコーチ：「(世界とは)接触の強度の違いがかなりあると思うので、世界で戦える強度の接触を、チーム内でもできるようにしていけたらなと思っています」河合 紗花 記者：「試合形式の練習で、日本選手権に向けた最終調整が行われています」12日は、同じく日本選手権に出場するHC名古屋と、合同トレーニングを行いました。

選手権では、2年ぶりの女王奪還を目指すハニービー。



世界選手権で日本代表をけん引した2人が中心となり、来週から始まる大一番に向け、チームの連携を確認していました。



ハニービー石川・佐原 奈生子 選手：

「世界選手権で経験した部分を、高さを自分の武器として、高さを生かしたプレーで、日本選手権も優勝に向けて頑張っていきたいと思います」



ハニービー石川・吉留 有紀 キャプテン：

「今のハニービーの強さは、ディフェンスでみんなの力強さが出てきたと思うので、そこをしっかり生かしつつ、守りながら速攻につなげる攻撃展開をしていきたいなと思います。優勝目指して頑張っていきたいと思います」



日本選手権大会は今月17日に広島で開幕。



ハニービーは2年ぶりの女王の座をかけ、24チームによるトーナメントに挑みます。