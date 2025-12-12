Who-ya Extended、スマートフォンゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』オリジナルストーリー呪獄島編主題歌「Chained Chase」のライブ映像公開＆楽曲配信開始！
ボーカリストWho-ya（フーヤ）を中心としたクリエイターズユニット、Who-ya Extended（フーヤエクステンデッド）が担当するスマートフォンゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』オリジナルストーリー呪獄島編、主題歌「Chained Chase（読み：チェインド チェイス）」のライブMVが公開された。
11月16日（日）に放送された「ファンパレ2ndアニバーサリー公式放送」にて初披露した「Chained Chase」のライブ映像に、オリジナルストーリー呪獄島編のオープニング映像を織り交ぜたスペシャルな映像となっている。
さらに楽曲の配信も開始。ゲームと共に本楽曲を楽しんでほしい。
また、新曲「Chained Chase」を引っ提げて、自身初となる「Who-ya Extended LIVE TOUR “LosT PiEcE”」ツアーが開催決定した。念願の初ツアーは来年2月より大阪と東京二か所での開催となる。
●配信情報
『呪術廻戦 ファントムパレード』オリジナルストーリー呪獄島編 主題歌
「Chained Chase」
Who-ya Extended
（SACRA MUSIC／Sony Music Labels Inc.）
作詞・作曲・編曲 ： Who-ya Extended
配信リンクはこちら
https://Who-yaExtended.lnk.to/ChainedChase
●ライブ情報
Who-ya Extended LIVE TOUR “LosT PiEcE”
大阪公演
2026年2月7日（土）
会場：大阪・RUIDO
開場／開演：16:30／17:00
お問い合わせ：GREENS
06-6882-1224(平日12:00-18:00)
http://www.greens-corp.co.jp/
東京公演
2026年2月21日（土）
会場：東京・ キネマ倶楽部
開場／開演：16:15／17:00
お問い合わせ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
チケット：￥6,600 (ドリンク代別途必要/税込)
※お一人様4枚まで申込可能/複数公演申込可能
イープラス
https://eplus.jp/sf/word/0000140744
ぴあ
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2562985
ローチケ
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=527705
●作品情報
『呪術廻戦 ファントムパレード』
ジャンル：RPG
価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
対応OS：iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）
PC版推奨環境：対応OS：Windows 10 (64-bit) 以降
CPU：Intel(R) Core i5-8265U 以上
メモリ：8GB 以上
ディスク空き容量 ：20GB 以上
グラフィック：Intel(R) UHD Graphics 620 以上
・企画・制作：株式会社サムザップ、東宝株式会社
・開発・運営：株式会社サムザップ
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 ©Sumzap, Inc.／TOHO CO., LTD.
関連リンク
『呪術廻戦 ファントムパレード』公式サイト
https://jujutsuphanpara.jp/
Who-ya Extendedオフィシャルサイト
https://www.wyxt.info/