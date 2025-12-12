中日の高橋宏斗投手が、１２日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、８０００万円増の年俸２億円でサインした（金額は推定）。球団の入団６年目の年俸では２００４年の福留、岩瀬（ともに２億円）、１２年の浅尾（２億７５００万円）に続く４人目の２億円到達。２４歳での到達は最年少となった。

「世間的に見たら、もらいすぎって意見の方が多いと思う。（年俸が変わっても）やるべきことは変わらない。見合った成績を出せるように頑張りたい」。

今季は初めて開幕投手を託されるなど、自身最多の２６試合に登板し、１７１イニング２／３を投げて８勝１０敗、防御率２・８３。２度の完封も記録し、年間を通して先発ローテーションの一角を守った。

球団との話し合いについては、「自分が今後、どういうプロ野球選手になりたいのか、どういう目標が自分の中にあるかを伝えさせてもらいました」と説明。ポスティングシステムを利用しての将来的なメジャー挑戦については、「まずは自分が成績を残さないことには始まらない話。ドラゴンズを勝たせることを第一に考えてやっていく」と話すにとどめた。

６年目の来季へ、すでに準備は始まっている。井上監督から不動のエースとして信頼を置かれる右腕は「ストレートの力強さを取り戻すではないですけど、進化させることが一番。球界ナンバーワン投手を目指していきたい」と、強い覚悟をにじませた。