PENGUIN RESEARCH、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL』OPテーマ「フラッシュバック」配信開始

PENGUIN RESEARCHのNintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』のOPテーマ「フラッシュバック」が12月11日（木）より各配信ストアにて配信が開始された。

ゲーム『UN:LOGICAL』は、ブロッコリー×ティズクリエイションがタッグを組んで贈る女性向け恋愛ADVゲームの新ブランド「LicoBiTs」が手掛ける新作ゲーム。配信スタートにあわせて、PENGUIN RESEARCHからのコメントも届いている。

●アーティストコメント

この度「UN:LOGICAL」オープニング主題歌を担当させて頂きました、PENGUIN RESEARCHです。

不条理な世界のままならなさと、

それに挑みたくなる、挑まないといけない日の決意表明をイメージして楽曲を制作しました。

不可思議な世界だからこそ確かな想いを見出す、そんな物語の情感とあわせて楽しんでいただければと思います。

よろしくお願い致します。

PENGUIN RESEARCH

また、PENGUIN RESEARCHが担当するオープニングテーマ「フラッシュバック」が、ゲーム公式YouTubeチャンネルのOPムービーにて、一部視聴可能となっている。

PENGUIN RESEARCHは現在、結成10周年を記念したライブツアーを開催中。寒い季節を吹き飛ばす、アツいライブを会場で体験したい。

●楽曲情報

PENGUIN RESEARCH「フラッシュバック」

2025年12月11日（木）配信リリース

https://PenguinResearch.lnk.to/Flashback

●ライブ情報

PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR “敗者復活戦自由形”

2025年

12/12（金）大阪・BIGCAT

12/14（日）愛知・BOTTOM LINE

12/20（土）福岡・DRUM Be-1

2026年

1/18（日）東京・EX THEATER ROPPONGI

チケット：立見 ￥5,200（税込）+ドリンク代

※EC THEATER ROPPONGI指定席 ￥5,700（税込）+ドリンク代

https://www.penguinresearch.jp/live/

●作品情報

『UN:LOGICAL（アンロジカル）』

2026年1月22日（木）発売

機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite

ジャンル：非論理な恋を描くADV

プレイ人数：1人

【STAFF】

プロデューサー：島れいこ

キャラクターデザイン・原画：花邑まい

BGM：MANYO

ちびキャライラスト：うた

企画・制作：ティズクリエイション株式会社

発売：株式会社ブロッコリー

(C)BROCCOLI (C)TIS Creation

