PENGUIN RESEARCH、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL』OPテーマ「フラッシュバック」配信開始
PENGUIN RESEARCHのNintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』のOPテーマ「フラッシュバック」が12月11日（木）より各配信ストアにて配信が開始された。
ゲーム『UN:LOGICAL』は、ブロッコリー×ティズクリエイションがタッグを組んで贈る女性向け恋愛ADVゲームの新ブランド「LicoBiTs」が手掛ける新作ゲーム。配信スタートにあわせて、PENGUIN RESEARCHからのコメントも届いている。
●アーティストコメント
この度「UN:LOGICAL」オープニング主題歌を担当させて頂きました、PENGUIN RESEARCHです。
不条理な世界のままならなさと、
それに挑みたくなる、挑まないといけない日の決意表明をイメージして楽曲を制作しました。
不可思議な世界だからこそ確かな想いを見出す、そんな物語の情感とあわせて楽しんでいただければと思います。
よろしくお願い致します。
PENGUIN RESEARCH
また、PENGUIN RESEARCHが担当するオープニングテーマ「フラッシュバック」が、ゲーム公式YouTubeチャンネルのOPムービーにて、一部視聴可能となっている。
PENGUIN RESEARCHは現在、結成10周年を記念したライブツアーを開催中。寒い季節を吹き飛ばす、アツいライブを会場で体験したい。
●楽曲情報
PENGUIN RESEARCH「フラッシュバック」
2025年12月11日（木）配信リリース
https://PenguinResearch.lnk.to/Flashback
●ライブ情報
PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR “敗者復活戦自由形”
2025年
12/12（金）大阪・BIGCAT
12/14（日）愛知・BOTTOM LINE
12/20（土）福岡・DRUM Be-1
2026年
1/18（日）東京・EX THEATER ROPPONGI
チケット：立見 ￥5,200（税込）+ドリンク代
※EC THEATER ROPPONGI指定席 ￥5,700（税込）+ドリンク代
https://www.penguinresearch.jp/live/
●作品情報
『UN:LOGICAL（アンロジカル）』
2026年1月22日（木）発売
機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
ジャンル：非論理な恋を描くADV
プレイ人数：1人
【STAFF】
プロデューサー：島れいこ
キャラクターデザイン・原画：花邑まい
BGM：MANYO
ちびキャライラスト：うた
企画・制作：ティズクリエイション株式会社
発売：株式会社ブロッコリー
(C)BROCCOLI (C)TIS Creation
関連リンク
PENGUIN RESEARCH オフィシャルサイト
https://www.penguinresearch.jp/
『UN:LOGICAL(アンロジカル)』公式サイト
https://licobits-game.com/unlogical/