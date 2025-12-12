落語家の立川志らくが１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。自身の数々の炎上騒動について私見を述べる一幕があった。

この日の番組では「志らくさん、炎上しすぎじゃない？」との表題のもと、２０２０年の「やはりポテトサラダは（お惣菜でなく）母親に作ってもらいたい。それは愛の問題だ」というコメントでの炎上始め数々の騒動を回顧。

数々の炎上経験について「私は自分の言ってることを正しいだなんて思うような下品な人間にはなりたくないので」と話し出した志らく。「私は別に正しいなんて思ってない。ただ、こう思うと言ってるだけのことであって、そりゃ多様性でいろんな意見があっていいわけですよ」と続けた。

その上で「自分と意見が違う。うわ〜、けしからん！って言ってくるヤツの方がおかしいんです」と続けると「有吉（弘行）くんが言ったね。『売れる、ブレークするということはバカに見つかるということだ』ってことなんです。だって、こんな（ポテトサラダ発言も）のも落語界で言っても炎上しないもん。落語界の客はもっと水準高いから。シャレも分かるから」と熱く話していた。