「MステSUPER LIVE」第2弾アーティスト解禁 timeleszが京セラから生中継＆“アイドル8組80人”夢のコラボも
【モデルプレス＝2025/12/12】テレビ朝日では12月26日、「ミュージックステーション」が送る年末の大型音楽プログラム「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）を6時間40分に渡って生放送。この度、第2弾アーティストが解禁された。
【写真】timelesz新メンバー、候補者時代の貴重な姿
今回は第2弾解禁として、新たな豪華アーティストと【豪華コラボレーション企画＆メドレー企画】が発表。14年ぶりに活動再開したレミオロメンがテレビ初歌唱、50TA（狩野英孝）がMステスーパーライブに初出演、Creepy Nutsはインテックス大阪にて開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」から生中継で出演するなど、パフォーマンスが盛りだくさんとなっている。
さらに、timeleszは京セラドームからの生中継が決定。ほかにも、T.M.Revolutionが冬の名曲『WHITE BREATH』を、徳永英明は中島みゆきの名曲『時代』をカバー。音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは一夜限りの豪華なステージを披露する。20周年のAKB48は、レジェンドOG大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃とヒット曲メドレー。『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』のスペシャルメドレーで会場を沸かせる。
また、“最強アイドル”8組80人による夢のコラボも実現。【アイドル全開】のスペシャルパフォーマンスを届ける。高橋、小嶋、指原、そしてAKB48、乃木坂46、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）が、小泉今日子の伝説のヒット曲『なんてったってアイドル』のステージを披露する。
DISH//は、当時中学生だった北村匠海がMVに登場していた思い出の曲、RADWIMPSの『携帯電話』をカバー。RIP SLYMEは2003年のヒット曲『JOINT』を披露、2026年6月で活動終了することを発表したSHISHAMOによる、「MステSUPER LIVE」最後の出演も見どころとなる。（modelpress編集部）
AKB48『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』メドレー（大島優子＆高橋みなみ＆小嶋陽菜＆指原莉乃とコラボ）
Creepy Nuts （RADIO CRAZYから中継）
最強アイドル8組80人夢コラボ
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき◆宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）
STUTS
SHISHAMO
T.M.Revolution『WHITE BREATH』
DISH//『携帯電話』（RADWIMPSカバー）
徳永英明『時代』（中島みゆきカバー）
Vaundy
back number
50TA（狩野英孝）
YURIYAN RETRIEVER
L'Arc-en-Ciel
RIP SLYME『JOINT』
レミオロメン
AI
INI
aiko
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ano
いきものがかり
幾田りら
＝LOVE
WEST.
ACEes
XG
Kis-My-Ft2
CANDY TUNE
King & Prince
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
JO１
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
timelesz
Tani Yuuki
Da-iCE
超ときめき◆宣伝部
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
HANA
Perfume
羊文学
BE:FIRST
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
ゆず
LiSA
緑黄色社会
【Not Sponsored 記事】
