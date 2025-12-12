°åÎÅÃÄÂÎ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤é¤Ë¡Ö±ÑÃÇµá¤á¤ë¡×Í×Ë¾½ñ¡¡À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡È32Ëü±ß»Ù±ç°Æ¡É¡¢7³ä¤¬ÂÐ¾Ý³°¤Î¶²¤ì¡Ä¡ÖÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤ÎÂçÉý»Ù±çµá¤á¤ë
Á´¹ñ¤Î°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»ÕÌó10Ëü6000¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÊÝ¸±°åÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÊÝÃÄÏ¢¡Ë¤Ï12·î12Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡¢¾åÌî¸°ìÏº¸üÏ«Áê°¸¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î½½Ê¬¤ÊºâÀ¯Á¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¼¨¤·¤¿¡ÖÄÂ¾å¤²¡¦Êª²Á¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¡×¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï32Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤ò¼¨¤¹¤â¡Ä
À¯ÉÜ¤¬¼¨¤·¤¿»Ù±ç³Û¤Ï¡¢Ìµ¾²¿ÇÎÅ½ê¤Ç32Ëü±ß¡ÊÊª²Á¹âÆÂÐ±þÊ¬17Ëü±ß¡¢ÄÂ¾å¤²ÂÐ±þÊ¬15Ëü±ß¡Ë¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Îµç¾õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝÃÄÏ¢¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÉÔ½½Ê¬¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÝÃÄÏ¢¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î»Ùµë¾ò·ï¤À¡£
ÄÂ¾å¤²ÂÐ±þÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×É¾²ÁÎÁ¡×¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÏ½Ð¤Î´ÊÁÇ²½¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤â¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å½Ò¤·¤¿À©¸Â¤¬Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÊÝÃÄÏ¢¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝÃÄÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡Ö¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×É¾²ÁÎÁ¡×¤ò»»Äê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿ÇÎÅ½ê¤Ï¡¢Á´°åÎÅµ¡´Ø¤Î¤ï¤º¤«Ìó3³ä¤Ë²á¤®¤º¡¢»Ä¤ê¤Î7³ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡¢¤³¤Î»Ù±çÏÈ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°åÎÅµ¡´Ø¡¢9³ä¤¬¡ÖÊó½·²þÄê¤À¤±¤Ç¤ÏÀÖ»úÊäÅ¶¤Ç¤¤º¡×
°åÎÅ¸½¾ì¤Î·Ð±Ä°²½¤Ï¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝÃÄÏ¢¤¬º£Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸÷Ç®Èñ¤äºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¡¢¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²ÃÊ¬¤ò¡¢¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÊäÅ¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó8³ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤ÇÄÂ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£À©¸Â¤Ê¤·¤Ç¤ÎÂçÉý»Ù±çµá¤á¤ë
ÊÝÃÄÏ¢¤Ïº£²ó¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ù±ç³Û¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¡£ ¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×É¾²ÁÎÁ¤ÎÆÏ½Ð¤ä»»Äê¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ï¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅµ¡´Ø´Ö¤Î³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾ò·ïÉÕ¤¤Î»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢ÆÏ½Ð¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤°åÎÅµ¡´Ø¤Î´Ö¤ËÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬À¸¤¸¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¿ÇÎÅ½êÁ´ÂÎ¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö°åÎÅµ¡´Ø·Ð±Ä¤ÈÃÏ°è°åÎÅ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÌò³ä¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×É¾²ÁÎÁ¤ÎÆÏ½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤ò¹Ô¤¦±ÑÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÝÃÄÏ¢¡Ë