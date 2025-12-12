年末恒例、一年の世相を表す「今年の漢字」に「熊」が選ばれました。



12月12日午後2時過ぎ、

京都の清水寺で2025年の世相を表す「今年の漢字」が発表され「熊」に決まりました。

「今年の漢字」を企画する日本漢字能力検定協会によりますと、各地で「熊」の被害が相次ぎ生活や経済活動にも深刻な影響を与えたことなど、国民の関心と不安が集中したことが理由となっています



「熊」の文字に街の人は





■「最近よくニュースでやってますよね。熊･･･熊?」「本当ですか、いっぱいニュースにもなってましたんで、まあまあ確かに印象深い言葉ではあると思います」そして、あなたにとっての「今年の漢字」を聞いてみると。■男性「自分的には「生」ですかね。今年結婚しまして、子どもどうこういう事にこれからなるんで、余計に「生」に関して考えることが多くなった」■男性の妻「考えてくれているのでいいと思う」■「勉強の「勉」で、今大学4年生でいろいろ勉強することが多かったのですごい頑張った1年だと思いこれにした。高知県で教師になれたらと思っている」■「太陽の陽。太陽があったかい。北陸日照時間すごい短いので四国に来てからの日差しの量に洗濯物毎日できるぞと。なんで日差しの太陽の陽にしました」ちなみに、2位は価格の高騰や備蓄米などから「米」、3位は内閣総理大臣に高市早苗氏の就任や物価高騰などで「高」、4位は「脈」5位は「万」となりました。2025年も残すところあとわずか。みなさんにとって今年の漢字は何でしたか？