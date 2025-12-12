欧州株 銀行株が買われる、英Ｓチャータードは２％超の上げ
東京時間18:28現在
英ＦＴＳＥ100 9743.95（+40.79 +0.42%）
独ＤＡＸ 24423.99（+129.38 +0.53%）
仏ＣＡＣ40 8134.59（+48.83 +0.60%）
スイスＳＭＩ 12965.19（+60.02 +0.47%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間18:28現在
ＨＳＢＣ 1133.60（+21.00 +1.89%）
バークレイズ 452.25（+5.35 +1.20%）
Ｓチャータード 1756.00（+39.00 +2.27%）
ロイズＴＳＢ 95.40（+0.38 +0.40%）
ドイツ銀行 32.76（+0.15 +0.44%）
コメルツバンク 35.62（+0.37 +1.05%）
ＢＮＰパリバ 79.78（+1.11 +1.41%）
ソシエテ ジェネラル 64.98（+0.62 +0.96%）
クレディ・アグリコル 17.43（+0.15 +0.87%）
