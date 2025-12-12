欧州株　銀行株が買われる、英Ｓチャータードは２％超の上げ

東京時間18:28現在
英ＦＴＳＥ100　 9743.95（+40.79　+0.42%）
独ＤＡＸ　　24423.99（+129.38　+0.53%）
仏ＣＡＣ40　 8134.59（+48.83　+0.60%）
スイスＳＭＩ　 12965.19（+60.02　+0.47%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
ＨＳＢＣ　　　　　　 1133.60（+21.00　+1.89%）
バークレイズ　　　452.25（+5.35　+1.20%）
Ｓチャータード　 1756.00（+39.00　+2.27%）
ロイズＴＳＢ　　　　 95.40（+0.38　+0.40%）
ドイツ銀行　　　　　　32.76（+0.15　+0.44%）
コメルツバンク　　 35.62（+0.37　+1.05%）
ＢＮＰパリバ　　　　 79.78（+1.11　+1.41%）
ソシエテ　ジェネラル　 64.98（+0.62　+0.96%）
クレディ・アグリコル　　 17.43（+0.15　+0.87%）