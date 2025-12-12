SUPER EIGHT横山裕、フジ『ドッキリGP』収録で“右肋骨骨折、腰椎捻挫”全治2ヶ月のけが 番組側が謝罪「安全管理をより一層徹底」
フジテレビは12日、SUPER EIGHTの横山裕が『ドッキリグランプリ（GP）』の収録中に「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治2ヶ月のけがを負ったと発表した。
番組公式サイトには「ご報告」と題した文書が掲載され、「12月11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治２カ月の怪我をされました」と報告した。
同番組によると、回転台の上に乗るゲームの収録中にけがを負ったという。同番組は「横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」と記した。
