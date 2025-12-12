お笑いコンビ「マリーマリー」のえびちゃん（30）が11日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。自身の恋人について明かした。

今回は「芸能人 本物の好きピは誰だ？」と題して、スタジオに登場した芸能人の本物の恋人や妻を「timelesz」の菊池風磨やお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍、女優の齊藤京子らが当てる新企画を放送した。

えびちゃんは彼氏の“苦手なところ”について「とにかくお金にだらしない」と発表。「総借金が500万あるんですよ、飲んでいるときとかに気持ちよくなって奢っちゃうんですよ。で、普通に自分の晩酌で1日5000円とか使っちゃうんですよケンタッキーとか寿司とか買ったりして…」とコメント。

続けて「私も40万貸してるんです、3年前の5月3日に飲みながら“3年後の今日までにこの40万返してもらえなかったら別れるよ”って宣言したんです。それが次の5月3日なんです、今36万残っているんです」「マジでムカつきません？腹立つんですよ」と明かした。

Netflixドラマ「極悪女王」は1980年代に女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を描く半自伝ドラマ。ダンプ松本役は お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ、長与千種役は女優・唐田えりか、ライオネス飛鳥役は女優・剛力彩芽が演じ、えびちゃんはダンプ松本の同期で大ヒール軍団「極悪同盟」に所属していたクレーン・ユウを演じた。