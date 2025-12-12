豪華60組超に！『Mステ SUPER LIVE 2025』第2弾出演アーティスト＆コラボ企画解禁

12月26日（金）に6時間40分の生放送でお届けする、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。

このたび第2弾解禁として、新たな出演アーティストと豪華コラボ企画＆メドレー企画が発表された。

2025年も豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結。第1弾解禁では、48組のアーティストの出演が発表された。

今回の第2弾解禁では、14年ぶりに活動再開したレミオロメンがテレビ初歌唱、50TA（狩野英孝）はMステスーパーライブに初出演、そしてCreepy Nutsはインテックス大阪にて開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」から生中継で出演するなど、注目のパフォーマンスが盛りだくさんとなっている。

◆timelesz、AKB48レジェンドOGも！

timeleszは京セラドームからの生中継が決定。ほかにも、T.M.Revolutionは冬の名曲『WHITE BREATH』を披露し、紱永英明は中島みゆきの名曲『時代』をカバー。音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは一夜限りの豪華なステージを披露する。

20周年のAKB48はレジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と大ヒット曲メドレーを。『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』のスペシャルメドレーで会場を沸かせる。

◆アイドルたちが“アイドル全開”パフォーマンス！

さらに、最強アイドル8組80名の夢のコラボが実現し、“アイドル全開”のスペシャルパフォーマンス。

高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃、そしてAKB48、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）が、小泉今日子の伝説のヒット曲『なんてったってアイドル』のステージを披露する。

DISH//は、当時中学生だった北村匠海がMVに登場していた思い出の曲で、RADWIMPSの『携帯電話』をカバー。RIP SLYMEは2003年のヒット曲『JOINT』を披露、来年6月で活動終了を発表したSHISHAMOのMステスーパーライブ最後の出演にも注目だ。

◆第2弾出演アーティスト（五十音順）

AKB48：『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』メドレー

（大島優子＆高橋みなみ＆小嶋陽菜＆指原莉乃とコラボ）

Creepy Nuts（RADIO CRAZYから中継）

「最強アイドル8組80名！夢コラボ」高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）：『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）

STUTS

SHISHAMO

T.M.Revolution：『WHITE BREATH』

DISH//：『携帯電話』（RADWIMPSカバー）

紱永英明：『時代』（中島みゆきカバー）

Vaundy

back number

50TA（狩野英孝）

YURIYAN RETRIEVER

L’Arc-en-Ciel

RIP SLYME：『JOINT』

レミオロメン

◆解禁済みアーティスト（五十音順）

AI

INI

aiko

アイナ・ジ・エンド

あいみょん

ano

いきものがかり

幾田りら

＝LOVE

WEST.

ACEes

XG

Kis-My-Ft2

CANDY TUNE

King & Prince

ゴールデンボンバー

櫻坂46

THE RAMPAGE

JO1

GENERATIONS

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

Stray Kids

Snow Man

timelesz

Tani Yuuki

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部

Travis Japan

なにわ男子

Number_i

NiziU

乃木坂46

HANA

Perfume

羊文学

BE:FIRST

FANTASTICS

FRUITS ZIPPER

マカロニえんぴつ

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

M!LK

ゆず

LiSA

緑黄色社会