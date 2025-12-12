豪華60組超に！『Mステ SUPER LIVE 2025』第2弾出演アーティスト＆コラボ企画解禁
12月26日（金）に6時間40分の生放送でお届けする、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。
このたび第2弾解禁として、新たな出演アーティストと豪華コラボ企画＆メドレー企画が発表された。
2025年も豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結。第1弾解禁では、48組のアーティストの出演が発表された。
今回の第2弾解禁では、14年ぶりに活動再開したレミオロメンがテレビ初歌唱、50TA（狩野英孝）はMステスーパーライブに初出演、そしてCreepy Nutsはインテックス大阪にて開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」から生中継で出演するなど、注目のパフォーマンスが盛りだくさんとなっている。
◆timelesz、AKB48レジェンドOGも！
timeleszは京セラドームからの生中継が決定。ほかにも、T.M.Revolutionは冬の名曲『WHITE BREATH』を披露し、紱永英明は中島みゆきの名曲『時代』をカバー。音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは一夜限りの豪華なステージを披露する。
20周年のAKB48はレジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と大ヒット曲メドレーを。『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』のスペシャルメドレーで会場を沸かせる。
◆アイドルたちが“アイドル全開”パフォーマンス！
さらに、最強アイドル8組80名の夢のコラボが実現し、“アイドル全開”のスペシャルパフォーマンス。
高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃、そしてAKB48、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）が、小泉今日子の伝説のヒット曲『なんてったってアイドル』のステージを披露する。
DISH//は、当時中学生だった北村匠海がMVに登場していた思い出の曲で、RADWIMPSの『携帯電話』をカバー。RIP SLYMEは2003年のヒット曲『JOINT』を披露、来年6月で活動終了を発表したSHISHAMOのMステスーパーライブ最後の出演にも注目だ。
◆第2弾出演アーティスト（五十音順）
AKB48：『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』メドレー
（大島優子＆高橋みなみ＆小嶋陽菜＆指原莉乃とコラボ）
Creepy Nuts（RADIO CRAZYから中継）
「最強アイドル8組80名！夢コラボ」高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）：『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）
STUTS
SHISHAMO
T.M.Revolution：『WHITE BREATH』
DISH//：『携帯電話』（RADWIMPSカバー）
紱永英明：『時代』（中島みゆきカバー）
Vaundy
back number
50TA（狩野英孝）
YURIYAN RETRIEVER
L’Arc-en-Ciel
RIP SLYME：『JOINT』
レミオロメン
◆解禁済みアーティスト（五十音順）
AI
INI
aiko
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ano
いきものがかり
幾田りら
＝LOVE
WEST.
ACEes
XG
Kis-My-Ft2
CANDY TUNE
King & Prince
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
timelesz
Tani Yuuki
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
HANA
Perfume
羊文学
BE:FIRST
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
ゆず
LiSA
緑黄色社会