【「運命の巻戻士」11巻発売記念！アニメイトで盛り上がろう！】 12月19日より実施 【「運命の巻戻士」11巻 】 12月26日 発売 価格：638円

11巻書影

【拡大画像へ】

アニメイトは、「『運命の巻戻士』11巻発売記念！アニメイトで盛り上がろう！」を12月19日より、アニメイト池袋本店、渋谷などの7店舗で開催する。

本施策は、12月26日に小学館より刊行されるマンガ「運命の巻戻士」11巻の発売を記念したもの。1巻から6巻までに登場する「5大“人気巻戻士”厳選エピソード」を、192ページにわたって収録した試し読み小冊子の無料配布や、キャラクター人気投票の際に描き下ろされたクロノのイラストを使用した「スタンディパネル」の展示などが行なわれる。

さらに、全国のアニメイトでは、12月19日から「運命の巻戻士」最新映像の先行放映も実施される。全国アニメイト店舗では1月31日まで、アニメイト池袋本店 屋外ビジョンでは1月1日まで放映される予定。

□「運命の巻戻士」11巻発売記念！アニメイトで盛り上がろう！のページ

試し読み小冊子

実施期間：2025年12月19日～なくなり次第終了

実施店舗：アニメイト札幌、池袋本店、渋谷、名古屋、横浜ビブレ、天王寺、福岡パルコ

スタンディパネル展示

実施期間：2025年12月19日～2026年1月31日

実施店舗：

＜等身大スタンディパネル＞アニメイト池袋本店

＜ミニスタンディパネル＞アニメイト札幌、渋谷、名古屋、横浜ビブレ、天王寺、福岡パルコ

(C)木村風太／小学館

(C)木村風太／小学館／運命の巻戻士製作委員会