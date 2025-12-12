古巣長崎のJ1昇格にモチベーション高く…神戸MF鍬先祐弥「絶対的な選手になれるように」
ヴィッセル神戸への移籍2年目で個人成績をさらに伸ばした。無冠に終わったことについては反省したMF鍬先祐弥も「個人としてはもっとやれるなというのはあったけど、総じていいシーズンを送れたかなと思います」と手ごたえを滲ませた。
今季限りで退任が発表になった吉田孝行監督への感謝がまずはあるという。移籍1年目の昨季はJ1で12試合の出場だったが、今季は倍以上の30試合に起用してもらった。そんな恩師は来季から清水エスパルスの監督になることが発表になったが、「チームを離れるのは寂しいですけど、対戦する機会もあるし、より成長した姿をみせられたらいい」と気を引き締める。
さらに来季に向けモチベーションを高めることがある。23シーズンまで在籍したV・ファーレン長崎がJ1昇格を決定。「楽しみですね。みんなこんな気持ちだったのかと、古巣対戦の気持ちが分かった。絶対に負けたくない」と対戦を待ち望んでいる。また移籍当時は建設中だったピーススタジアムでの試合についても心待ちにした。
来季の更なる飛躍へ、「完全にレギュラーを取りたい」と目標も明確にする。噂される新監督候補についても好印象を語った背番号25は、「来年は3シーズン目になるし、絶対的な選手になれるようにアピールを頑張ろうと思います」と気合を入れ直した。
(取材・文 児玉幸洋)
