特殊詐欺による高額の被害です。

【写真を見る】被害額はなんと1億3000万円 県内最高額に...SNS型ロマンス詐欺被害発生 「毎日元本の0.8％の利息が付く」などと投資を勧め...（山形）

県内に住む男性が、ＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害にあい、暗号資産や現金およそ１億３０００万円をだまし取られました。

犯人と男性とのやりとりから見えてきたのは巧妙な手口です。

こちらは、被害を受けた男性と犯人とのＬＩＮＥのやり取りです。女性の写真を載せながら、投資を勧めます。

警察によりますと県内に住む男性は今年８月、インスタグラムで女性を名乗るアカウントと知り合いＬＩＮＥでやり取りするようになりました。

女性を名乗るアカウントは日本人と台湾人のハーフと話し、「仮想通貨の貯蓄は毎日元本の０．８％の利息が付く」などと言って投資を勧めました。

男性は暗号資産の口座を開設し、指定されたアドレスに複数回送金したということです。

■過去最高額の被害額に

男性の被害額はおよそ１億３０００万円で、これは、県内で確認された特殊詐欺とＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害額で過去最高額となります。

多額の金が動いていることから金融機関が警察に情報提供し警察が男性に話を聞いて被害がわかりました。

犯人は８月中旬から１１月中旬までの３か月間、毎日のようにやりとり男性とのやりとりをつづけ、記載したＵＲＬからニセのサイトに誘導していました。

今年県内で先月末までに確認されたＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害額はおよそ４億９０００万円にのぼります。

警察が一度もあったことがない人からお金の話があったら詐欺を疑うよう注意を呼び掛けています。