　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2445(　　1203)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2613(　　1829)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2625(　　2525)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　24(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 418(　　 328)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 9(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 397(　　 373)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1003(　　 750)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1216(　　1076)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7384(　　7384)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 850(　　 411)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 724(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2892(　　1478)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 437(　　 353)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 12165(　　8225)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 200(　　　92)
　　　　　 　 　 3月限　　　 67239(　 30089)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 757(　　 447)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6478(　　2136)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 387(　　 311)
　　　　　 　 　 3月限　　　 50671(　 25421)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 294(　　 294)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 507(　　 507)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 111(　　 111)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4698(　　4698)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1229(　　1229)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 970(　　 970)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31904(　 31904)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

