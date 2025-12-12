主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2445( 1203)
TOPIX先物 3月限 2613( 1829)
日経225ミニ 3月限 2625( 2525)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 24( 0)
TOPIX先物 3月限 418( 328)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9( 0)
TOPIX先物 3月限 397( 373)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1003( 750)
TOPIX先物 3月限 1216( 1076)
日経225ミニ 3月限 7384( 7384)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 850( 411)
TOPIX先物 3月限 724( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2892( 1478)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 437( 353)
日経225ミニ 1月限 12165( 8225)
2月限 200( 92)
3月限 67239( 30089)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 757( 447)
6月限 4( 0)
日経225ミニ 1月限 6478( 2136)
2月限 387( 311)
3月限 50671( 25421)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 294( 294)
日経225ミニ 1月限 507( 507)
2月限 111( 111)
3月限 4698( 4698)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1229( 1229)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 1月限 970( 970)
2月限 18( 18)
3月限 31904( 31904)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
