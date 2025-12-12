　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9625(　　9617)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　84(　　　84)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7199(　　7199)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　9342(　　9342)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 298(　　 298)
　　　　　 　 　 3月限　　　142107(　142107)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3742(　　3742)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6444(　　6444)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5689(　　5689)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 229(　　 229)
　　　　　 　 　 3月限　　　 67789(　 67789)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 267(　　 267)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 282(　　 282)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1040(　　1038)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2718(　　2718)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 405(　　 405)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1442(　　1442)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　65(　　　65)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6882(　　6882)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 731(　　 731)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1044(　　1044)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1150(　　1140)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 859(　　 859)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4595(　　4595)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18550(　 18550)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 355(　　 355)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 101(　　 101)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 146(　　 146)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 402(　　 402)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 104(　　 104)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　60(　　　60)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

