外国証券 先物取引高情報まとめ（12月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9625( 9617)
6月限 84( 84)
TOPIX先物 3月限 7199( 7199)
日経225ミニ 1月限 9342( 9342)
2月限 298( 298)
3月限 142107( 142107)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3742( 3742)
6月限 30( 30)
TOPIX先物 3月限 6444( 6444)
日経225ミニ 1月限 5689( 5689)
2月限 229( 229)
3月限 67789( 67789)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 70( 70)
TOPIX先物 3月限 267( 267)
日経225ミニ 1月限 7( 7)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 282( 282)
TOPIX先物 3月限 1040( 1038)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
3月限 2718( 2718)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 405( 405)
TOPIX先物 3月限 1442( 1442)
日経225ミニ 1月限 65( 65)
2月限 9( 9)
3月限 6882( 6882)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 731( 731)
TOPIX先物 3月限 1044( 1044)
日経225ミニ 3月限 1150( 1140)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 859( 859)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 4595( 4595)
日経225ミニ 1月限 48( 48)
3月限 18550( 18550)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 355( 355)
TOPIX先物 3月限 101( 101)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 146( 146)
TOPIX先物 3月限 402( 402)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 104( 104)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 60( 60)
日経225ミニ 1月限 36( 36)
2月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
