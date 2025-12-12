『Mステ SUPER LIVE 2025』第2弾アーティスト＆コラボ企画発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月26日16時30分より、テレビ朝日系にて6時間40分の生放送で放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』の第2弾アーティストおよびコラボ企画が発表となった。

■第2弾出演アーティスト ※アーティスト名50音順

AKB48「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」メドレー（大島優子＆高橋みなみ＆小嶋陽菜＆指原莉乃とコラボ）

Creepy Nuts（『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』から生中継）

最強アイドル8組80名！夢コラボ：高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）

STUTS

SHISHAMO

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）

徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）「時代」（中島みゆきカバー）

Vaundy

back number

50TA（狩野英孝）

YURIYAN RETRIEVER

L’Arc～en～Ciel

RIP SLYME「JOINT」

レミオロメン

14年ぶりに復活したレミオロメンが、活動再開後テレビ初歌唱。50TA（狩野英孝）は『Mステ SUPER LIVE』に初出演する。

そしてCreepy Nutsは、インテックス大阪にて開催される『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』から生中継で出演。注目のパフォーマンスが盛りだくさんとなっている。

さらに、timeleszは京セラドームからの生中継が決定。他にも、T.M.Revolutionが冬の名曲「WHITE BREATH」を、徳永英明は中島みゆきの名曲「時代」をカバー。音楽プロデューサー/トラックメーカーのSTUTSは一夜限りの豪華なステージを披露する。

DISH//は、当時中学生だった北村匠海がMVに登場していた思い出の曲、RADWIMPSの「携帯電話」をカバー。RIP SLYMEは、2003年のヒット曲「JOINT」を披露。2026年6月で活動終了を発表したSHISHAMOの『Mステ SUPER LIVE』最後の出演にも注目だ。

20周年のAKB48は、レジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と大ヒット曲メドレーを歌唱。「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」のスペシャルメドレーで会場を沸かせる。

■最強アイドルたちが夢のコラボ

最強アイドル8組80名による夢のコラボで、“アイドル全開”のスペシャルパフォーマンスが実現。高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃、そしてAKB48、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）が、小泉今日子の伝説のヒット曲「なんてったってアイドル」のステージを披露する。

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』

12/26（金）16:30～23:10

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/

■【画像】第2弾出演アーティスト ※アーティスト名50音順