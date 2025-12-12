『Mステ SUPER LIVE 2025』第2弾アーティスト＆コラボ企画発表
12月26日16時30分より、テレビ朝日系にて6時間40分の生放送で放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』の第2弾アーティストおよびコラボ企画が発表となった。
■第2弾出演アーティスト ※アーティスト名50音順
AKB48「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」メドレー（大島優子＆高橋みなみ＆小嶋陽菜＆指原莉乃とコラボ）
Creepy Nuts（『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』から生中継）
最強アイドル8組80名！夢コラボ：高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
STUTS
SHISHAMO
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）「時代」（中島みゆきカバー）
Vaundy
back number
50TA（狩野英孝）
YURIYAN RETRIEVER
L’Arc～en～Ciel
RIP SLYME「JOINT」
レミオロメン
14年ぶりに復活したレミオロメンが、活動再開後テレビ初歌唱。50TA（狩野英孝）は『Mステ SUPER LIVE』に初出演する。
そしてCreepy Nutsは、インテックス大阪にて開催される『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』から生中継で出演。注目のパフォーマンスが盛りだくさんとなっている。
さらに、timeleszは京セラドームからの生中継が決定。他にも、T.M.Revolutionが冬の名曲「WHITE BREATH」を、徳永英明は中島みゆきの名曲「時代」をカバー。音楽プロデューサー/トラックメーカーのSTUTSは一夜限りの豪華なステージを披露する。
DISH//は、当時中学生だった北村匠海がMVに登場していた思い出の曲、RADWIMPSの「携帯電話」をカバー。RIP SLYMEは、2003年のヒット曲「JOINT」を披露。2026年6月で活動終了を発表したSHISHAMOの『Mステ SUPER LIVE』最後の出演にも注目だ。
20周年のAKB48は、レジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と大ヒット曲メドレーを歌唱。「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」のスペシャルメドレーで会場を沸かせる。
■最強アイドルたちが夢のコラボ
最強アイドル8組80名による夢のコラボで、“アイドル全開”のスペシャルパフォーマンスが実現。高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃、そしてAKB48、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）が、小泉今日子の伝説のヒット曲「なんてったってアイドル」のステージを披露する。
■番組情報
テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』
12/26（金）16:30～23:10
MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
