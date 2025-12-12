外国証券 先物取引高情報まとめ（12月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19235( 17770)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 22205( 21359)
日経225ミニ 1月限 20399( 17399)
2月限 421( 421)
3月限 228222( 228222)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11787( 10522)
6月限 97( 97)
TOPIX先物 3月限 25578( 23776)
日経225ミニ 1月限 16855( 15855)
2月限 275( 275)
3月限 142121( 142121)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1611( 977)
TOPIX先物 3月限 1164( 1148)
日経225ミニ 1月限 3( 3)
3月限 6511( 6511)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2461( 2198)
TOPIX先物 3月限 7509( 5498)
日経225ミニ 1月限 34( 34)
3月限 6524( 6374)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3981( 2134)
TOPIX先物 3月限 7876( 6716)
日経225ミニ 1月限 84( 84)
2月限 7( 7)
3月限 12881( 12881)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1834( 1424)
TOPIX先物 3月限 4564( 4292)
日経225ミニ 3月限 5158( 4776)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1986( 1821)
6月限 51( 51)
TOPIX先物 3月限 10677( 9837)
日経225ミニ 1月限 122( 122)
3月限 30718( 30718)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 835( 363)
TOPIX先物 3月限 2772( 582)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2773( 1110)
TOPIX先物 3月限 5550( 775)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 0)
TOPIX先物 3月限 681( 681)
日経225ミニ 1月限 59( 59)
2月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
