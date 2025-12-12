　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19235(　 17770)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 22205(　 21359)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 20399(　 17399)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 421(　　 421)
　　　　　 　 　 3月限　　　228222(　228222)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11787(　 10522)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　97(　　　97)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 25578(　 23776)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 16855(　 15855)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 275(　　 275)
　　　　　 　 　 3月限　　　142121(　142121)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1611(　　 977)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1164(　　1148)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6511(　　6511)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2461(　　2198)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7509(　　5498)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6524(　　6374)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3981(　　2134)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7876(　　6716)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　84(　　　84)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12881(　 12881)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1834(　　1424)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4564(　　4292)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5158(　　4776)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1986(　　1821)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10677(　　9837)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　 3月限　　　 30718(　 30718)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 835(　　 363)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2772(　　 582)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2773(　　1110)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5550(　　 775)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 681(　　 681)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース