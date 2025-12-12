「日経225オプション」1月限プット手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ABNクリアリン証券 95( 95)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
バークレイズ証券 10( 10)
SBI証券 12( 8)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
三菱UFJ証券 125( 0)
みずほ証券 125( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ABNクリアリン証券 95( 95)
BNPパリバ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
バークレイズ証券 10( 10)
SBI証券 12( 8)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
三菱UFJ証券 125( 0)
みずほ証券 125( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース