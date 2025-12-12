「日経225オプション」1月限プット手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
BNPパリバ証券 832( 32)
モルガンMUFG証券 30( 30)
豊証券 30( 30)
楽天証券 14( 14)
SBI証券 12( 10)
ゴールドマン証券 10( 10)
UBS証券 110( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
大和証券 20( 0)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
SBI証券 46( 32)
東海東京証券 30( 30)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 14( 14)
豊証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ゴールドマン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
ビーオブエー証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
