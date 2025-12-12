　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　85(　　85)
ソシエテジェネラル証券　　　　　34(　　34)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 832(　　32)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　30(　　30)
豊証券　　　　　　　　　　　　　30(　　30)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　10(　　10)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 110(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
大和証券　　　　　　　　　　　　20(　　 0)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　98(　　98)
ソシエテジェネラル証券　　　　　35(　　35)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　46(　　32)
東海東京証券　　　　　　　　　　30(　　30)
ビーオブエー証券　　　　　　　　20(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　14(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
豊証券　　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース