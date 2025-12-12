「日経225オプション」1月限コール手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
UBS証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 198( 98)
ABNクリアリン証券 88( 88)
三菱UFJeスマート 83( 83)
SBI証券 49( 31)
BNPパリバ証券 24( 24)
楽天証券 19( 19)
松井証券 13( 13)
UBS証券 5( 5)
豊証券 5( 5)
ビーオブエー証券 1268( 0)
野村証券 400( 0)
JPモルガン証券 100( 0)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 497( 197)
大和証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 43( 43)
楽天証券 31( 31)
BNPパリバ証券 428( 28)
モルガンMUFG証券 24( 24)
JPモルガン証券 16( 16)
フィリップ証券 15( 15)
SBI証券 11( 9)
松井証券 5( 5)
豊証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
みずほ証券 400( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
