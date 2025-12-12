日本テレビ系「シューイチ」のレギュラーコーナー「シューイチプレミアム」では、クリスマスも間近となった12月13日（土）・12月20日（土）の2週に渡り、KEY TO LIT・井上瑞稀＆中村嶺亜が、ぼる塾・田辺智加と、神奈川・横浜のクリスマススポットを巡る企画をお届け。

12月13日（土）あさ5時55分〜9時25分 日本テレビ系で放送の「シューイチ」（※一部地域を除く）内では前編をOA。横浜クリスマススポットの大定番ともいえる、横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットへ！

■猪狩蒼弥に負けられない!? 井上瑞稀＆中村嶺亜が食リポに挑戦！

昨年は約124万人が来場したという横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットに足を踏み入れた一行は、早速会場のシンボルに圧倒される。

クリスマスマーケット内のグルメも堪能！井上・中村は、同じくKEY TO LITのメンバーで「シューイチ」ロケ常連の猪狩蒼弥にライバル心を燃やす…!? 「きょうのロケにかかってるぞ！頑張ろう！」と意気込む2人が食リポに挑戦。その結果は？

飲食や物販など約60のお店が軒を連ねるクリスマスマーケット。井上・中村・田辺は、クリスマス雑貨プレゼント交換にチャレンジ！交換前、3人は自身が選んだプレゼントに自信満々の様子。3人が選んだそれぞれの個性が光るプレゼントにも注目。

12月20日（土）の放送では、クリスマスのこの季節に行きたいきらびやかな横浜のイルミネーションや、「新三大夜景都市」ともいわれる横浜の夜景を巡る。