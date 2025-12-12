（岡本アナウンサー）「いま緊急地震速報が発表されました」



１２月１２日午前１１時４４分、再び北海道を襲った強い揺れ。



（東海林記者）「１１時４５分です。函館市内でも揺れを感じます。少し強い揺れです」



この地震で函館市・知内町・厚真町・むかわ町・新冠町で震度４を観測。



（アナウンス）「現在、地震の影響により運行を見合わせていますが、１２時０分より運行を再開する予定です」





震度３を観測した札幌市では、地下鉄が一時、全線で運転を見合わせました。

地震の震源地は青森県東方沖で、震源の深さは２０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６．９と推定されています。



気象庁は午前１１時５２分、北海道の太平洋沿岸中部に津波注意報を発表し、午後２時５分に解除しました。



えりも町では午後０時半ごろ、２０センチの津波が観測されました。



昼どきを直撃した１２日の地震。



浦河町の小学校ではすぐに避難できるよう、児童が防寒着を着たまま給食を食べていました。



（学校関係者）「すぐに着て何かあったときに避難できるように準備しています」

大樹町では７８世帯２０９人に一時、避難指示が出されました。



（大樹町の職員）「揺れが最初長くて大きくなるのかなと思って心配だったけど、大樹町は震度３だったので津波の方が心配かな」



様似町では小学校の全校児童が一時、高台の避難所に身を寄せました。



（学校関係者）「地震が起こったのですぐに外に出た。防災無線で津波注意報ということで避難してきました」



道によりますと、これまでに被害は確認されていないということです。



道内では１２月８日に最大震度５強の地震が発生したばかり。



道内の６３市町村には現在、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が出されていて、８日から１週間の間に大規模地震が起きる可能性があるとされています。



８日の地震と１２日の地震は発生場所が同じ青森県東方沖です。



２つの地震の関連性について札幌管区気象台はー



（札幌管区気象台 丹藤英司さん）「同じ活動域のなかでマグニチュードとしては８日より小さい地震が発生したという状況です。後発地震注意報で呼びかけているような大規模な地震には該当しない。後発地震注意情報は新たに１週間延ばすという措置は取らない。ただ後発地震注意情報はもともと不確実性が高い情報です。いつ起きるかわからない大規模な地震への備えはこれを機に改めて確認したうえで注意していただければと思う」



気象台は、８日の地震で揺れが強かった地域では引き続き、同程度の地震に注意するよう呼びかけています。