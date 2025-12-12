12月14日（日）午後3時から地上波・日本テレビ系（関東ローカル）＆Huluで放送する「ラグビー・リーグワン開幕戦 東芝ブレイブルーパス東京×埼玉パナソニックワイルドナイツ」では、“ちょっと早めのクリスマスプレゼント企画”を実施！

開幕戦を戦う両チームそれぞれのサイン入りレプリカジャージーやリーグワン関連グッズが当たります！

プレゼント応募は、番組内で発表される5文字のキーワードをこのページの応募フォームに記入し送信するだけ！

ぜひ素敵な“クリスマスプレゼント”をゲットしてください！！

応募はこちら！

応募期間：12月14日（日）午後3時から、午後6時まで

▼プレゼント賞品・東芝ブレイブルーパス東京 選手サイン入りレプリカジャージー 1名・埼玉パナソニックワイルドナイツ 選手サイン入りレプリカジャージー 1名・東芝ブレイブルーパス東京 選手サイン入りレプリカボール 1名・埼玉パナソニックワイルドナイツ マフラータオル 4名・リーグワンエコバック＆クリアファイル ※非売品 10名▼参加方法★12月14日（日）午後3時から地上波・日本テレビ系（関東ローカル）＆Huluで放送される「ラグビー・リーグワン開幕戦 東芝ブレイブルーパス東京×埼玉パナソニックワイルドナイツ」の番組内で応募キーワードの5文字を発表します。★こちらのページ内に表示されるプレゼント応募ボタンから、5文字の応募キーワードと必要事項をご記入の上、ご応募ください。★応募期間は、番組放送開始の午後3時から、午後6時00分までとなります。「ラグビー・リーグワン開幕戦 東芝ブレイブルーパス東京×埼玉パナソニックワイルドナイツ」をご家族揃ってご覧いただき、お早めにご応募ください。▼注意事項・当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。・賞品の転売（オークション等での出品を含む）は固く禁止します。転売行為が発覚した場合、厳正に対処いたします。両チームのレプリカジャージーご当選者には承諾書をお送りしますので、ご返送をお願いいたします。・キーワードや当選可否についてのお問い合わせにはお答えできません。・フィーチャーフォン(ガラケー)からの応募は受け付けておりません。・システム等のトラブル発生時には、予告無く本企画を終了する場合がございます。また、サーバ混雑等いかなる理由でプレゼントに応募できない場合も、日本テレビは一切の責任を負いません。・万が一、アクセスが集中等でページが表示できない場合は、少しお時間をおいてからご応募下さい。