ブロンコビリー、クリスマス限定「ビリチキ」が新登場
ブロンコビリーは、ブロンコビリーオリジナルのクリスマス特別メニューの「ビリチキ」を12月20日から12月25日の期間限定で販売を開始する。
お店でもおうちでも、ブロンコビリーを楽しめるこだわりのチキンが新登場
2025年、ブロンコビリーは全国140店舗を突破した。今年は新しいメニューや企画を打ち出し、より多くの人に「食を通じて幸せになってもらいたい」。そんな思いから、今回はブロンコビリーオリジナルのクリスマスシーズン特別メニューである「ビリチキ」(950円)を12月20日から12月25日の6日間限定で販売する。
新登場の「ビリチキ」は、ブロンコビリーのチキンステーキを使用した、やわらかジューシーな味わいとザクザク食感の衣を楽しめる商品。店内で楽しめるメニューと合わせ、クリスマスシーズンにぴったりな特別テイクアウトメニューを用意した。
テイクアウトメニューは、1店舗120箱限定で販売する。
