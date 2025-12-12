川栄李奈「クリスマスツリー出しました」 ホリデー感あふれる室内ショットを披露
俳優の川栄李奈（30）が11日、自身のインスタグラムを更新。「クリスマスツリー出しました 冬、楽しもうかっ」とつづり、ホリデー感あふれる室内を披露した。
【写真】「クリスマスツリー出しました」ホワイト系のオーナメントで統一したオシャレなツリーを公開した川栄李奈
川栄は「稽古の日々 今日は滝汗でした」「2キロは痩せた、と、信じてる」と近況を報告するとともに、仕事の合間にクリスマスの飾り付けを楽しんだことを紹介。
白を基調とした部屋にあわせて、ツリーのてっぺんに飾られた星やオーナメントはホワイト系でまとめられ、おしゃれな仕上がりのツリーとなっている。
