6時間40分生放送『MステSUPER LIVE』第2弾出演アーティスト＆豪華コラボ企画発表【一覧あり】
26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）の出演アーティスト第2弾が、発表された。
【写真】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト一覧
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で送る。
出演アーティスト第1弾では、2025年の音楽シーンを彩った48組の豪華アーティストが発表された。今回は第2弾として、新たな豪華アーティストと“豪華コラボ企画＆メドレー企画”を発表。14年ぶりに活動再開したレミオロメンがテレビ初歌唱、50TA（狩野英孝）はMステスーパーライブに初出演、そしてCreepy Nutsはインテックス大阪にて開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」から生中継で出演する。
さらに、timeleszは京セラドームからの生中継が決定。ほかにも、T.M.Revolutionが冬の名曲「WHITE BREATH」を、徳永英明は中島みゆきの名曲「時代」をカバー。音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは一夜限りの豪華なステージを披露する。20周年のAKB48はレジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と大ヒット曲メドレーを。「RIVER」〜「ポニーテールとシュシュ」〜「ヘビーローテーション」のスペシャルメドレーで会場を沸かせる。
さらに、最強アイドル8組80人の夢のコラボが実現。高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃、そしてAKB48、乃木坂46、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）が小泉今日子の伝説のヒット曲「なんてったってアイドル」のステージを披露する。
DISH//は、当時中学生だった北村匠海がMVに登場していた思い出の曲、RADWIMPSの「携帯電話」をカバー。RIP SLYMEは2003年のヒット曲「JOINT」を披露、来年6月で活動終了を発表したSHISHAMOも、Mステスーパーライブ最後の出演を果たす。
▼第2弾アーティスト・披露楽曲（※五十音順）
AKB48 「RIVER」〜「ポニーテールとシュシュ」〜「ヘビーローテーション」メドレー
（大島優子＆高橋みなみ＆小嶋陽菜＆指原莉乃とコラボ）
Creepy Nuts （RADIO CRAZYから中継）
最強アイドル8組80人コラボ
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき▼宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
STUTS
SHISHAMO
T.M.Revolution 「WHITE BREATH」
DISH// 「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空く。
Vaundy
back number
50TA（狩野英孝）
YURIYAN RETRIEVER
L'Arc-en-Ciel
RIP SLYME「JOINT」
レミオロメン
▼解禁済みアーティスト（※五十音順）
AI
INI
aiko
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ano
いきものがかり
幾田りら
＝LOVE
WEST.
ACEes
XG
Kis-My-Ft2
CANDY TUNE
King & Prince
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
JO１
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
timelesz
Tani Yuuki
Da-iCE
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
HANA
Perfume
羊文学
BE:FIRST
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
ゆず
LiSA
緑黄色社会
さらに、timeleszは京セラドームからの生中継が決定。ほかにも、T.M.Revolutionが冬の名曲「WHITE BREATH」を、徳永英明は中島みゆきの名曲「時代」をカバー。音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは一夜限りの豪華なステージを披露する。20周年のAKB48はレジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と大ヒット曲メドレーを。「RIVER」〜「ポニーテールとシュシュ」〜「ヘビーローテーション」のスペシャルメドレーで会場を沸かせる。
