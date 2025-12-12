¹âÌÚÈþÈÁ¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¡×¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈWÇÕÂè4Àï
¡¡¡Ú¥Ï¡¼¥Þ¥ë¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÂè4Àï¤Ï12Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥ë¤Ç³«Ëë¡£½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï11Æü¤ËºÇ½ªÄ´À°¤·¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Àï¤ÏËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç5°Ì¡£½øÈ×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¸¶°ø¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¹¶¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾¡Éé´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ2¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦ÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¡¢½÷»Ò¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¤é¤â¥ê¥ó¥¯¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡WÇÕ¤Ïº£Âç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬·ü¤«¤ë¡£