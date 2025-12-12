SUPER EIGHT横山裕（44）が、11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自身の結婚、恋愛について語った。

お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）による事前のインタビューのVTRが流された。福田が「結婚願望はあるんですか？」と質問。横山は「漠然としたいな、とは思っていますけど。なんかリアルじゃないというか。一緒に一生添い遂げるっていうのが、まだ感覚的にわからへんし」と答えた。

福田が「こういう人がいたら結婚してみたいな、という人はいますか？」と聞くと、「自分のことを好きでいてくれる人。料理が上手な人が」。そして「そこに幸せがありそうな。家族だんらんでご飯を食べた記憶があんまりなくて。その憧れが結構あんねんな」と話した。「あと、めっちゃ笑ってくれる人が好き。笑ってくれるって、助かるな、っていうか」。

福田が「（理想の結婚相手は）料理上手な人と、自分のことが好きな人、笑ってくれる人」と確認すると、横山は「恥ずかしい」と笑った。「めっちゃ少年みたいですね。恋愛経験ない可能性出てきましたね」と福田に言われた横山は、「いや、そんなことないし、めちゃくちゃしてるし」と苦笑いした。