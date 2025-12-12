【欧州CL】アーセナル無敗継続で首位キープ バイエルンは強さ見せつけ2位浮上 レアル下したシティ一気に4位へ 残り2節、まだまだ大きく順位変動の可能性も
◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節(日本時間10日〜11日)
36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。
首位アーセナル(イングランド)はクラブ ブルージュ(ベルギー)に3発快勝でトップの座をキープ。2位のパリ サンジェルマン(フランス)は、ビルバオ(スペイン)とスコアレスドローに終わり順位を3位に落としました。代わりに2位に浮上したのは3位バイエルン ミュンヘン(ドイツ)。8位スポルティング(ポルトガル)に対し後半序盤にオウンゴールで先制を許すも、その後3ゴールを奪い3-1と強さを見せつけました。
4位インテル(イタリア)は13位に沈む強豪リバプールと激突し、0-1で接戦を落とし6位に後退。リバプール(イングランド)はこの勝利でノックアウトステージ自動進出の8位まであと一歩の9位にまで浮上しました。
さらに強豪対決となった5位のレアル マドリード(スペイン)は、9位マンチェスター シティ(イングランド)に逆転負けを喫し7位に下降。マンチェスター シティは一気に4位に浮上しています。
6位ドルトムント(ドイツ)はボデ/グリムト(ノルウェー)と引き分け、7位チェルシー(イングランド)は、アタランタ(イタリア)に敗れ、それぞれ順位を落としています。
また強豪バルセロナ(スペイン)は、堂安律選手が所属するフランクフルト(ドイツ)と対戦し、2-1で勝利。リーグフェーズは残り2節となっています。
次回、第7節は日本時間2026年1月21日、22日に行われます。
▽第6節の対戦結果 ※左がホームチームアルマトイ 0-1 オリンピアコス
バイエルン 3-1 スポルティング
モナコ 1-0 ガラタサライ
アタランタ 2-1 チェルシー
バルセロナ 2-1 フランクフルト
インテル 0-1 リバプール
PSV 2-3 アトレチコ マドリード
サン ジロワーズ 2-3 マルセイユ
トッテナム 3-0 スラビア プラハ
カラバフ 2-4 アヤックス
ビジャレアル 2-3 コペンハーゲン
ビルバオ 0-0 パリ サンジェルマン
レバークーゼン 2-2 ニューカッスル
ドルトムント 2-2 ボデ/グリムト
クラブ ブルージュ 0-3 アーセナル
ユベントス 2-0 パフォス
レアル マドリード 1-2 マンチェスター シティ
ベンフィカ 2-0 ナポリ