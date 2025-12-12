◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節(日本時間10日〜11日)

36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。

首位アーセナル(イングランド)はクラブ ブルージュ(ベルギー)に3発快勝でトップの座をキープ。2位のパリ サンジェルマン(フランス)は、ビルバオ(スペイン)とスコアレスドローに終わり順位を3位に落としました。代わりに2位に浮上したのは3位バイエルン ミュンヘン(ドイツ)。8位スポルティング(ポルトガル)に対し後半序盤にオウンゴールで先制を許すも、その後3ゴールを奪い3-1と強さを見せつけました。

4位インテル(イタリア)は13位に沈む強豪リバプールと激突し、0-1で接戦を落とし6位に後退。リバプール(イングランド)はこの勝利でノックアウトステージ自動進出の8位まであと一歩の9位にまで浮上しました。

さらに強豪対決となった5位のレアル マドリード(スペイン)は、9位マンチェスター シティ(イングランド)に逆転負けを喫し7位に下降。マンチェスター シティは一気に4位に浮上しています。

6位ドルトムント(ドイツ)はボデ/グリムト(ノルウェー)と引き分け、7位チェルシー(イングランド)は、アタランタ(イタリア)に敗れ、それぞれ順位を落としています。

また強豪バルセロナ(スペイン)は、堂安律選手が所属するフランクフルト(ドイツ)と対戦し、2-1で勝利。リーグフェーズは残り2節となっています。

次回、第7節は日本時間2026年1月21日、22日に行われます。

▽第6節の対戦結果 ※左がホームチーム

アルマトイ 0-1 オリンピアコスバイエルン 3-1 スポルティングモナコ 1-0 ガラタサライアタランタ 2-1 チェルシーバルセロナ 2-1 フランクフルトインテル 0-1 リバプールPSV 2-3 アトレチコ マドリードサン ジロワーズ 2-3 マルセイユトッテナム 3-0 スラビア プラハカラバフ 2-4 アヤックスビジャレアル 2-3 コペンハーゲンビルバオ 0-0 パリ サンジェルマンレバークーゼン 2-2 ニューカッスルドルトムント 2-2 ボデ/グリムトクラブ ブルージュ 0-3 アーセナルユベントス 2-0 パフォスレアル マドリード 1-2 マンチェスター シティベンフィカ 2-0 ナポリ