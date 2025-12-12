「好きな男性アナウンサーランキング2025」（オリコン調べ）で1位を獲得したTBS南波雅俊アナウンサー（37）は12日、同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。金曜キャスターの日々麻音子アナウンサーら出演者から、生祝福を受けた。

恒例コーナー「南波アナ実況SHOW」に登場した南波アナは、バスケットボールなどの話題を伝える前に、日々アナから「おめでとう〜」と「1位」のワッペンがはられたバスケットボールを受け取り、「こんなの作っていただきまして、ありがとうございます」と、申し訳なさそうな表情で頭を下げた。

NHKアナ出身で、B'zのボーカル稲葉浩志のリアルすぎるものまねでブレークした南波アナ。「おふざけができるのもこうやってみなさんが温かい…」と背後を振り返ると、蓮見孝之アナら同僚アナが、「おめでとう」と書かれたキラキラうちわなどを手に祝福している様子を目にし、「こんな温かいみなさんが金曜Nスタでいてくださるおかげです。引き続き、精進して頑張って行きたいと思います」と抱負を口にした。

その上で、「今日は腰を低く行きたいと思います」と、この日の「実況SHOW」をスタートさせた。