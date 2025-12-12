カシオ、EDIFICEにHonda F1初優勝60周年記念モデル「ECB-2300HR」登場
カシオ計算機は12月12日、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE」の新製品として、HondaのF1初優勝60周年を記念したコラボレーションモデル「ECB-2300HR」を3月に発売すると発表した。価格は66,000円。予約開始は3月1日。
ECB-2300HR
○1965年メキシコGPでのF1初優勝のメモリアルモデル
「ECB-2300HR」は、1965年のメキシコGPにてHondaがF1初優勝を飾ったマシン「RA272」をオマージュしたモデル。RA272のボディカラーである「チャンピオンシップホワイト」の実車塗料を、外装パーツのベゼルに初めて採用。Hondaのレーシングスピリットを象徴するカラーを、実際に手にとって感じることができるという。
ベゼルリングには実車塗料を採用
「RA272」の車体カラーをイメージした日の丸デザイン
ダイアル外周には日の丸をイメージしたレッドサークルを配置し、ゴールドのメタル遊環には現地から本社に送られた「Veni, Vidi, Vici.（来た、見た、勝った）」のメッセージとカーナンバー「11」を刻印。剣先側バンドの裏面には、当時としては異例とされる1.5リッターV型12気筒エンジンの図面をグラフィック化してデザイン。素材にはナッパレザーとウルトラスエードを組み合わせた。
遊環には初優勝時の「Veni, Vidi, Vici.」というメッセージを刻印
Hondaの技術の結晶である1.5リッターV型12気筒エンジン図面をグラフィックパターン化
さらに、9時位置のインダイアルでは「RA272」のタコメーターを表現し、針やフォントなどのディテールも再現しているという。裏蓋にはF1初優勝60周年記念のHondaオリジナルロゴをレーザー刻印した。
インダイアルで再現した「RA272」タコメーター
「RA272」の勇姿を描いたアニバーサリーロゴとスペシャルパッケージ
機能面では、太陽や蛍光灯で充電するタフソーラーやBluetoothによる自動時刻修正、ワールドタイム、スーパーイルミネーターなどを搭載。その他の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W45.8×D11.8×H50.2mm
質量：67g
ケース・ベゼル材質：カーボン／ステンレススチール／樹脂
バンド：本革／合成皮革バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
バンド装着可能サイズ：175〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ストップウオッチデータ転送、タイム＆プレイス、携帯電話探索
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、フルオートカレンダー、針退避、ダブルLEDライト、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替
CASIO EDIFICE Honda F1初優勝60周年記念コラボレーションモデル 紹介動画
○編集部メモ
Hondaは1964年、F1世界選手権 第6戦のドイツGPでF1に初参戦。同年は3戦に出場した。翌1965年は開幕戦の南アフリカGPは不参加だったものの、3戦目のベルギーGPで初のポイントを獲得。最終戦のメキシコGPにおいて、参戦11戦目での初勝利となった（第7戦ドイツGPも不参加）。ドライバーはリッチー・ギンサーで3番手スタートからの優勝、チームメイトのロニー・バックナムも5位に入り、チームとしてはダブル入賞。ただし当時は複数台が入賞しても上位の1台のみにコンストラクターズポイントが与えられるルールだったため、ギンサーの優勝による9ポイントのみがカウントされたという。この年のHondaのコンストラクターズポイントは11で、ランキングは6位だった。
ECB-2300HR
○1965年メキシコGPでのF1初優勝のメモリアルモデル
ベゼルリングには実車塗料を採用
「RA272」の車体カラーをイメージした日の丸デザイン
ダイアル外周には日の丸をイメージしたレッドサークルを配置し、ゴールドのメタル遊環には現地から本社に送られた「Veni, Vidi, Vici.（来た、見た、勝った）」のメッセージとカーナンバー「11」を刻印。剣先側バンドの裏面には、当時としては異例とされる1.5リッターV型12気筒エンジンの図面をグラフィック化してデザイン。素材にはナッパレザーとウルトラスエードを組み合わせた。
遊環には初優勝時の「Veni, Vidi, Vici.」というメッセージを刻印
Hondaの技術の結晶である1.5リッターV型12気筒エンジン図面をグラフィックパターン化
さらに、9時位置のインダイアルでは「RA272」のタコメーターを表現し、針やフォントなどのディテールも再現しているという。裏蓋にはF1初優勝60周年記念のHondaオリジナルロゴをレーザー刻印した。
インダイアルで再現した「RA272」タコメーター
「RA272」の勇姿を描いたアニバーサリーロゴとスペシャルパッケージ
機能面では、太陽や蛍光灯で充電するタフソーラーやBluetoothによる自動時刻修正、ワールドタイム、スーパーイルミネーターなどを搭載。その他の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W45.8×D11.8×H50.2mm
質量：67g
ケース・ベゼル材質：カーボン／ステンレススチール／樹脂
バンド：本革／合成皮革バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
バンド装着可能サイズ：175〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ストップウオッチデータ転送、タイム＆プレイス、携帯電話探索
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、フルオートカレンダー、針退避、ダブルLEDライト、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替
CASIO EDIFICE Honda F1初優勝60周年記念コラボレーションモデル 紹介動画
○編集部メモ
Hondaは1964年、F1世界選手権 第6戦のドイツGPでF1に初参戦。同年は3戦に出場した。翌1965年は開幕戦の南アフリカGPは不参加だったものの、3戦目のベルギーGPで初のポイントを獲得。最終戦のメキシコGPにおいて、参戦11戦目での初勝利となった（第7戦ドイツGPも不参加）。ドライバーはリッチー・ギンサーで3番手スタートからの優勝、チームメイトのロニー・バックナムも5位に入り、チームとしてはダブル入賞。ただし当時は複数台が入賞しても上位の1台のみにコンストラクターズポイントが与えられるルールだったため、ギンサーの優勝による9ポイントのみがカウントされたという。この年のHondaのコンストラクターズポイントは11で、ランキングは6位だった。