日本維新の会が連立入りしてから、初の整備新幹線与党プロジェクトチームの会合が開かれました。北陸新幹線の敦賀以西について維新からは、8つのルート案が提示されました。



寄田 大地 記者：

「政権の枠組みが変わってから初の与党プロジェクトチームの会合。これから新幹線の議論は、どのように進んでいくのでしょうか」



自民党の渡海紀三朗衆院議員と、日本維新の会の前原誠二衆院議員が共同代表に着き、新たなスタートを切った与党プロジェクトチーム。





北陸新幹線について12日、維新側から提示されたのは8つのルート案でした。これまで北陸新幹線の敦賀以西のルートについては…

閣議決定されている、福井県小浜市を通り京都を経由して新大阪に向かう「小浜ルート」。



石川県民会議の議決を経て、再考を求めている敦賀駅から米原駅へと向かう「米原ルート」を軸に、議論が重ねられてきました。



今回、新たに提示されたルートのうち、福井県小浜市を経由する案では、京都府亀岡市周辺を通るルート。



さらに京都府舞鶴市まで伸ばし、京都市に通すルート。



同じく、舞鶴市から亀岡市を通るルート案が示されました。



また、滋賀県の琵琶湖の西側を通るルート案も示され、既存の在来線設備を活用する案と、新たなレールを敷く案の2案が示されました。

日本維新の会・前原 誠二 衆院議員：

「状況が変わっていると思うんですね。物価、人件費、そしてさまざまなステークホルダーの考え方も出てきている。鉄道会社にしても自治体にしても。そういう変化というものを捉えながら、共に新たに検証していく中で、これのメリット、デメリットがこれだけありますよねという話の中で、収まるところに収まっていけばいいかなという思い」



与党プロジェクトチームに参加する石川県選出の国会議員は、この動きをルート案を再考する契機としたい考えです。



宮本 周司 参院議員：

「この提案が切っ掛けとなってですね、ルートの見直しが必要なのか、もしくは、さまざまな前提となる条件がそもそも変わっていることに対する再検証を促す。このことは大きな後押しになるのではないかと思っています」



今回提示されたルート案は、今月15日の整備委員会で議論される見通しです。