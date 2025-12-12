¥×¥íÌîµå¡¦ÁáÀîÎ´µ×Áª¼ê¤éÅÐÃÅ! ³ÚÅ·¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤Ø¡×
³ÚÅ·¤Ï12·î12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤Ø¡£A BETTER FUTURE TOGETHER¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÁáÀîÎ´µ×Áª¼ê¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎµÜÂåÂçÀ»Áª¼ê¡¢·ÀèÍ´ÌïÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤Ø¡£A BETTER FUTURE TOGETHER¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤Ø
¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·ÊÝÏÂÍÎ»á¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊý¡¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë"·Ò¤¬¤ê"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
³ÚÅ· ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥°¥ë¡¼¥× ¥¹¥Ý¡¼¥Ä&¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²Ý ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¿·ÊÝÏÂÍÎ»á
Â³¤¤¤Æº£Ç¯(2025Ç¯)¡¢³ÚÅ·¤È¤È¤â¤ËÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍAYA¤ÎÃæÀîÍª¼ù»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁNPOË¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·ÍÍ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´î¤Ö»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¸«¼é¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍAYA¤ÎÃæÀîÍª¼ù»á
¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÁáÀîÎ´µ×Áª¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°¡¢¤½¤·¤Æ5²ó¤Î¼éÈ÷¤ÎÁ°¤Ç¤·¤¿¤«¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤òÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁáÀîÁª¼ê¡£
ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÁáÀîÎ´µ×Áª¼ê
¤Þ¤¿AYA¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤â¤È¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î»î¹ç¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤ÎÂçÌò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£µÜÂåÂçÀ»Áª¼ê¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¡¢¤½¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤ß¡¢»î¹ç¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÆþ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î»î¹ç¤Ç¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤òÂÎ¸³
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎµÜÂåÂçÀ»Áª¼ê
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î·ÀèÍ´ÌïÁª¼ê¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤¿¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ø¤¯¤ï¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ªÃý¤ê¤·¤Æ¤«¤éÆþ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤ËAYA¤ÎÃæÀî»á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤¬Ì³¤Þ¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤â²ò¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤ÇÆþ¾ì¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î·ÀèÍ´ÌïÁª¼ê
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖµÜÂåÁª¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢µÜÂåÁª¼ê¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢²È¤ÎÁ°¤Ç¤º¤Ã¤È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤Þ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¤ÎÉã¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¯¤ÎÊý¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë4¡Á5ºÐ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢°ìÌä°ìÅú¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢·ÀèÁª¼ê¤Ï¡ÖËÍ¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ä¥¦¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à²Ú¤¬¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀ»¤¬²ø²æ¤·¤¿¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¡£¤³¤ì¤ËµÜÂåÁª¼ê¤Ï¡Ö²ø²æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡ÖÁáÀîÁª¼ê¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤Åêµå¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¥Þ¥¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥Þ¥¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤³Ý¤±¤ËµÜÂåÁª¼ê¤Ï¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤ò¡¢·ÀèÁª¼ê¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î°¦ÍÑÉÊ
¤³¤Î¤¢¤È¡¢AYA¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê°¦ÍÑÉÊ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÀî»á¤Ï¡ÖAYA¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¤¬·Ò¤¬¤ê¹ç¤¤¡¢²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡¢µÜÂåÁª¼ê¤¬¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎJ1¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤º¡¢Å·¹ÄÇÕ¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡¢¤Þ¤¿2´§¤Ëµ±¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÁáÀîÁª¼ê¡¢·ÀèÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂ£Äè
µÜÂåÁª¼ê¤â¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò½÷¤Î»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¶áÆ£¸¬ÂÀÏº ¤³¤ó¤É¤¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦ 1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ÄÌ¿®¶È³¦¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤â½ÐË×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢±óÊý¤Î¼èºà¤âÂç¹¥¤¡£¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¡¢Î¹¹Ô¡¢³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¡£Æ°²è¤Î»£±Æ¤ÈÊÔ½¸¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
