yosugala¡¢¿·¶Ê¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø°Ç¼Çµï¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê
Àè¤´¤íTOY¡ÇS FACTORY¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿yosugala¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É¥Ê¥¤¥È¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤«¤é¥Æ¥ìÅì¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëÄ¹¼÷¥Û¥é¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø°Ç¼Çµï ½½Ï»´ü¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø°Ç¼Çµï¡Ù¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤Î²ø´ñ¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡È»æ¼Çµï¡É¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¸½¤Ç¸«¤»¤ë¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤ËþºÜ¤Î¿·´¶³Ð¥Û¥é¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£2013Ç¯7·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç´ü¤ò½Å¤Í¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡È»Ä¡É¤Î°ìÊ¸»ú¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÄÖ¤ë½½¸Þ´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¡¢¡È·ë¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ø°Ç¼Çµï ½½Ï»´ü¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
À¼¤Î½Ð±é¤Ï¡¢½½Ï»´üÂ³¤±¤Æ»æ¼Çµï²°¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ò±é¤¸¤ëÄÅÅÄ´²¼£ ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤«¤é¡¢Ê¿ÌîÎÉ¡¢À±ÌîÍ¦ÂÀ¡¢À¶¿åÍ¥¡¢ÅÚ²°ºéÅÐ»Ò¡¢ÂçÀÐ¤È¤â¤³¡¢¿Ü³øÎÑÂÀÏº¡¢²¬ÅÄ±§°É¡¢ÏÂÅÄ°ÍÐÔ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®Àô¤è¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥¥ã¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£ÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°SNSÅù¤Ç¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢yosugala¤Î¼®¸«¤Þ¤È¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
Ž¢°Ç¼ÇµïŽ£¤Ï¼«Ê¬¤¬Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤¦¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ú¶ÊŽ¢¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É¥Ê¥¤¥ÈŽ£¤ÏÉáÃÊ¤Î yosugala ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥À¡¼¥¯¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ÇŽ¢°Ç¼ÇµïŽ£¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¨¡¼®¸«¤Þ¤È¤¤(yosugala)
¢£Major 1st EP¡ØNo Border¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó/¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://TF.lnk.to/NoBorder_CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛTFCC-89804 \3,000
¡Ú¹õºäÌ¤ÍèÈ×¡ÛTFCC-89805 \1,500
¡Ú·¯ÅçÆäÈ×¡ÛTFCC-89806 \1,500
¡Ú¼®¸«¤Þ¤È¤¤È×¡ÛTFCC-89807 \1,500
¡ÚÌ¤Çò¤Á¤¢È×¡ÛTFCC-89808 \1,500
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛTFCC-89809 \1,500
¡üÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¡¦¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
²¼µ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥é¥ó¥À¥àLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦yosugala±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥×¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨¾åµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÅ¹Ì¾·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×Ëè¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÅù¤Ç¤Î¤´¹ØÆþÊ¬¤Ë¤Ï²¼µÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÄ¾ÀÜ³ÆÅ¹¤Ø¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢£CDÍ½Ìó¼ÔÂÐ¾ÝÆÃÅµ²ñ
¢§2025Ç¯
¡ü¡ãyosugala FREE LIVE2025¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå BIGCAT
open15:00 / start16:00
¡ü¡ãnight is Xmas!2025¡ä
12·î25Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
open18:00 / start18:45
¡ü¡ãyosugala FREE LIVE2025¡ä
12·î29Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Spotify O-EAST
open12:00 / start13:00
¡ü¡ãyosugalaÃ±ÆÈ¡Öº£Æü¤ÏÂç³¢Æü¡ª¡×¡ä
12·î31Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Veats SHIBUYA
open14:45 / start15:30
¢§2026Ç¯
¡ü¡ãyosugalaÃ±ÆÈ¡Öº£Æü¤Ï¸Ó¡ª¡×¡ä
1·î10Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«WWW
open16:45 / start17:30
¡ü¡ãyosugala Major Debut Release Party¡ä
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI
open16:00 / start17:00
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×1Ëç¤´Í½Ìó¤Ç¡ÖÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡×2ËçÉÕÍ¿
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤ª¤è¤Ó³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼È×1Ëç¤´Í½Ìó¤Ç¡ÖÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ô¡×1ËçÉÕÍ¿
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Ê¬¤Ï¡¢Å¹Æ¬ÆÃÅµ¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Í½Ìó¸å¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖ¶â¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¦ÉÊÉÔÈ÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÇ§¸åÎÉÉÊ¤È¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÅµ²ñÆâÍÆ
ÆÃÅµ·ô1Ëç¡§¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
ÆÃÅµ·ô2Ëç¡§¤ª¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ (¥¹¥Þ¥Û¡¦·ÈÂÓ¤Î¤ß)
ÆÃÅµ·ô4Ëç¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤Î°Ï¤ß»£±Æ²ñ(¥ï¥¤¥É¥Á¥§¥¤Î¤ß/¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·)
¢¨¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ãyosugala Major Debut Release Party¡ä
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI
open16:00 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅìµþ 0570-00-3337
¢£¡ãyosugala FANCLUB LIVE TOUR 2026¡ä
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
3·î15Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦UMEDA CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
3·î29Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
open16:00 / start17:00
¡ÊÌä¡ËEdenhall Inc.¡¡info@edenhall-inc.com
