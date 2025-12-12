なりわいの再生が一歩ずつ進んでいます。地震や豪雨で甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町で、夏から整備が進められていた仮設商店街が完成し、12日から営業が始まりました。



石川県輪島市町野地区に完成した「まちのテラス」。



輪島市では9か所目、町野地区では初となる仮設商店街です。

「オープンでございます」



入居第1号となる健康関連の商品を扱う店が12日から営業を始め、早速、地元の人が訪れていました。





地元の人は：「うれしい、よかった。近くに店があると活気が出る」奥野百貨店・奥野 宏 社長：「ものすごくうれしいし、感謝しかないですね。元気で明るく笑顔で喜んで、感謝のできる町にしていきたい。そのための奥野(百貨店)にしたい」まちのテラスにはこの他、飲食店や菓子店など3店舗が入居する予定です。こちらの和菓子店では…

オープンへ向けて、着々と準備が進められていました。



吉野屋・吉野 博司 社長：

「ちょっと緊張もあり、やっぱり不安もありまして、この2年間お菓子関係から離れていたので、心を込めて地域、奥能登の皆さんに笑顔を送れるようなお菓子作りがしたい。地域の皆さんに、ほんの少しでもいいので、笑顔といい町になれるように、自分も微力ですけど協力したいなと」



仮設商店街・まちのテラスでは、今年中に2店舗が営業を開始し、来年3月下旬には全ての店がそろう予定です。