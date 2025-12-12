能登の“なりわい再生”一歩ずつ 多重被災の輪島・町野町に仮設商店街 ｢近くに店があると活気が出る｣
なりわいの再生が一歩ずつ進んでいます。地震や豪雨で甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町で、夏から整備が進められていた仮設商店街が完成し、12日から営業が始まりました。
石川県輪島市町野地区に完成した「まちのテラス」。
輪島市では9か所目、町野地区では初となる仮設商店街です。
「オープンでございます」
入居第1号となる健康関連の商品を扱う店が12日から営業を始め、早速、地元の人が訪れていました。
「うれしい、よかった。近くに店があると活気が出る」
奥野百貨店・奥野 宏 社長：
「ものすごくうれしいし、感謝しかないですね。元気で明るく笑顔で喜んで、感謝のできる町にしていきたい。そのための奥野(百貨店)にしたい」
まちのテラスにはこの他、飲食店や菓子店など3店舗が入居する予定です。
こちらの和菓子店では…
オープンへ向けて、着々と準備が進められていました。
吉野屋・吉野 博司 社長：
「ちょっと緊張もあり、やっぱり不安もありまして、この2年間お菓子関係から離れていたので、心を込めて地域、奥能登の皆さんに笑顔を送れるようなお菓子作りがしたい。地域の皆さんに、ほんの少しでもいいので、笑顔といい町になれるように、自分も微力ですけど協力したいなと」
仮設商店街・まちのテラスでは、今年中に2店舗が営業を開始し、来年3月下旬には全ての店がそろう予定です。