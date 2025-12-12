■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞

【DAY1】

3月28日(土) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール

open12:00 / start13:00

出演者：Psycho le Cému / 氣志團 / PENICILLIN / lynch. / キズ

【DAY2】

3月29日(日) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール

open12:00 / start13:00

出演者：Psycho le Cému / Plastic Tree / NIGHTMARE / 0.1gの誤算 / ENVii GABRIELLA

▼チケット

一階前方席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000

二階最前席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000

指定席：\12,000-

※お一人様4枚まで

※学割あり

※当日\6,000-キャッシュバック全券種対応

当日券\14,000-