Psycho le Cému主催＜姫路シラサギROCK FES 2026＞、出演者発表に氣志團、PENICILLIN、Plastic Tree、lynch.、NIGHTMAREなど2日間延べ10組
＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞が3月28日および29日の2日間、兵庫・アクリエひめじ 大ホールで開催される。2025年5月に初開催された同フェスは今年3月に第二回目を迎える。その出演アーティストが発表となった。
DAY1出演者は、氣志團、PENICILLIN、lynch.、キズ。DAY2出演者は、Plastic Tree、NIGHTMARE、0.1gの誤算、ENVii GABRIELLAだ。Psycho le Cémuは両日出演し、各日5組ずつ2日間延べ10組が春の姫路を熱く盛り上げる。
■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞
【DAY1】
3月28日(土) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / 氣志團 / PENICILLIN / lynch. / キズ
【DAY2】
3月29日(日) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / Plastic Tree / NIGHTMARE / 0.1gの誤算 / ENVii GABRIELLA
▼チケット
一階前方席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
二階最前席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
指定席：\12,000-
※お一人様4枚まで
※学割あり
※当日\6,000-キャッシュバック全券種対応
当日券\14,000-
■＜Psycho le Cému presents ライバルズ＞
▼2026年
2月07日(土) 東京・Veats渋谷
vs 0.1gの誤算
2月08日(日) 東京・Veats渋谷
vs シン・三毛猫病院
2月28日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA
vs wyse
3月01日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA
vs PENICILLIN
open17:00 / start17:30
▼チケット
スタンディング \8,800-
※ドリンク別
※お一人様4枚まで
当日券 \9,900-
関連リンク
◆Psycho le Cému オフィシャルサイト
◆Psycho le Cému オフィシャルTwitter
◆Psycho le Cému オフィシャルTikTok
◆Psycho le Cému オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Psycho le Cému オフィシャル ニコ生 チャンネル
◆Psycho le Cému オフィシャルFCサイト