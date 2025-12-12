ニトリは、壁掛けできて持ち運びも可能な「コードレスLEDランタン NT2403」を2025年12月上旬より販売開始しました。実売価格は2990円（税込）。

記事のポイント 持ち運べる充電式のLEDランタンは、夜間の手元用だけでなく、アウトドアなどでも活用可能。また、明るさを最小にすれば約120時間点灯するので、非常時にも使えます。

「コードレスLEDランタン NT2403」は、ハンドル付きで落ち着いたデザインが特徴。ベッドサイドランプとして置いて使えるだけでなく、ハンドルが前後に可動するため、壁に掛けてウォールランプとしても使えます。

↑壁掛けライトとしても使用可能。

充電式なので、家中どこへでも持ち運びが可能。やさしく光る3段階の明るさ調整で、授乳ライトや停電時の非常灯としても活躍します。

連続点灯時間は、約5時間（明るさ最⼤時）〜約120時間（明るさ最⼩時）。充電時間は約7時間。

