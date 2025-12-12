渡辺美里が、12月24日にリリースするデビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』の発売を記念したイベントの開催を発表した。

本イベントは、アルバム発売日の12月24日と翌25日の2日間にわたって開催され、会場ではアルバム初回生産限定盤に収録の「10 Best Live Acts (1986-2000)」のコメントパネルや、2005年のスタジアム公演時の写真を等身大で再現したパネルを展示。デビュー40周年の軌跡をより深く感じられる内容になるという。

また、来場者特典として『ULTRA POP』のジャケットを用いたオリジナルステッカーを配布。さらに、CD・アナログ盤・映像商品に加え、数量限定の直筆サイン入り2026年カレンダーや、昨年好評だったアルバムジャケットを使用したキーホルダー“ガチャ”も販売が決まっている。

デビュー40周年を記念したベスト盤『ULTRA POP』は「渡辺美里といえばこの曲」をテーマに、作曲家、エンジニア、サポートミュージシャン、クリエイター、芸能界の“美里ファン”まで、ゆかりある全59名が選んだ40曲を収録したベストアルバム。付属ブックレットには選曲者全員のコメントも掲載されている。

◾️＜渡辺美里 デビュー40周年記念ベストアルバム「ULTRA POP」発売記念イベント＞ 開催日程：2025年12月24日（水）〜12月25日（木）

開催場所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目34-17 住友不動産原宿ビル 10F

開催時間：各日 17:00〜20:00

内容：2005年スタジアム公演時写真を等身大化したパネルや初回生産限定盤に収録10 Best Live Acts (1986-2000)パネルの展示、グッズの販売等

来場特典：「ULTRA POP」オリジナルステッカー チケット代：

オフィシャルファンコミュニティ「美里うた便り」会員：無料

［お申し込み方法］「美里うた便り」アプリ内の『チケット』機能よりお申し込みくださいませ。

非会員：200円（税込）

※「美里うた便り」会員のみ無料でご入場いただけます。

※チケットの支払い方法はクレジットカードのみとなります。

※非会員の方もその場でご入会いただくとオリジナルステッカープレゼント チケット発売：12月14日（日）18:00〜 ▼美里うた便り

https://fanicon.net/fancommunities/5242

◾️デビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』 2025年12月24日（水）リリース

特設ページ：https://www.misatowatanabe.com/ultrapop/

予約：https://erj.lnk.to/tkMBbp ▼形態・価格

初回生産限定盤：CD&BD+豪華ブックレット仕様／￥9,900（税込）ESCL-6170〜6173

通常盤：CD／￥4,000（税込）ESCL-6174〜6176 ▼店舗別特典

渡辺美里応援店 ・・・ オリジナルポストカード

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルトート型エコバッグ

応援店リスト：https://www.misatowatanabe.com/shoplist/251224/

※特典は数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 ▼収録内容

≪CD≫

[DISC1]

01.I’m Free

選曲者：伊東俊郎(レコーディングエンジニア)

02.すべて君のため

選曲者：渡辺満里奈

03.悲しいボーイフレンド

選曲者：大川直人(写真家)

04.eyes

選曲者：木根尚登

05.My Revolution

選曲者：石田靖(吉本新喜劇)、いとうあさこ、小堺一機、小室哲哉

徳光和夫(フリーアナウンサー)、藤井貴彦(フリーアナウンサー)、未知やすえ(吉本新喜劇)

06.Teenage Walk

選曲者：小室哲哉、レキシ

07.Lovin’ you

選曲者：小倉博和

08.Long Night

選曲者：クリス松村

09.Boys Cried (あの時からかもしれない)

選曲者：伊秩弘将

10.さくらの花の咲くころに

選曲者：押尾コータロー、槇原敬之、山口智充

11.シャララ

選曲者：小渕健太郎(コブクロ)、石原祐美子（チキチキジョニー）、岩見真利（チキチキジョニー）

12.センチメンタル カンガルー

選曲者：奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）、佐橋佳幸、徳光和夫(フリーアナウンサー)

13.10 years

選曲者：塚地武雅（ドランクドラゴン）、鉄拳、根本 要（スターダスト☆レビュー）、

林部直樹（米米CLUB） [DISC2]

01.ムーンライト ダンス

選曲者：岡村靖幸

02.NEWS

選曲者：安達貴史、LiLiCo

03.跳べ模型ヒコーキ

選曲者：真藤敬利

04.虹をみたかい

選曲者：篠原ともえ（デザイナー・アーティスト）、柳沢智（アートディレクター）、山口寛雄

05.サマータイム ブルース

選曲者：小山薫堂、奈良部匠平、増子直純（怒髪天）、山本拓夫

06.Boys Kiss Girls

選曲者：ビビる大木

07.Tokyo

選曲者：伊東俊郎（レコーディングエンジニア）

08.夏が来た！

選曲者：今井邦彦（レコーディングエンジニア）

09.青空

選曲者：坂本美雨

10.BIG WAVE やってきた

選曲者：竹野昌邦

11.ブランニューヘブン

選曲者：フジイケンジ（The Birthday）

12.CHANGE

選曲者：松永俊弥

13.シンシアリー[Sincerely]

選曲者：斉藤恒芳

14.世界で一番遠い場所

選曲者：室屋光一郎

15.37.2℃ (夢みるように うたいたい)

選曲者：石川絢士（アートディレクター） [DISC3]

01.サンキュ

選曲者：浅野保志（ぴあ）

02.荒ぶる胸のシンバル鳴らせ

選曲者：長島三奈

03.夢のあいだ

選曲者：飯尾芳史（レコーディングエンジニア・プロデューサー）

04.青い鳥

選曲者：川村結花

05.あしたの空

選曲者：設楽博臣

06.始まりの詩、あなたへ

選曲者：光田健一

07.人生はステージだ！

選曲者：スパム春日井

08.すきのその先へ

選曲者：斎藤有太

09.大きな愛が降る街で

選曲者：西寺郷太（NONA REEVES）

10.ボクはここに

選曲者：田家秀樹（評論家）

11.星の夜

選曲者：塩谷哲

12.折りたたみ傘

選曲者：本間昭光 ≪Blu-ray≫（初回生産限定盤のみ）

・渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025 at NHKホール

・10 Best Live Acts (1986-2000) -Selected by the manager

◾️＜渡辺美里 ULTRA POP スペシャル 〜じゃじゃ馬40th〜＞ 2026年3月28日（土）大阪府・大阪フェスティバルホール 16:30開場 / 17:30開演

2026年4月11日（土）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 16:30開場 / 17:30開演

2026年4月19日（日）宮城県・仙台銀行ホール イズミティ21 16:00開場 / 17:00開演

2026年5月2日（土）東京都・東京ガーデンシアター 16:30開場 / 17:30開演