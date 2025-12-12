ホラーアニメ『闇芝居』十六期、26年1月放送開始！ 津田寛治が“紙芝居屋のおじさん”を続投、平野良、星野勇太らのコメント到着
ホラーアニメ『闇芝居 十六期』が、テレビ東京にて2026年1月11日深夜から放送されることが決定。併せてメインビジュアル、キャスト情報、エンディングテーマなどが解禁された。
【写真】26年1月から放送開始！ アニメ『闇芝居 十六期』場面カットギャラリー
『闇芝居』シリーズは、身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満載の新感覚ホラーショートアニメシリーズ。2013年7月、「深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー」として反響を呼んだ。以来、毎回異なるテーマで期を重ね、7月には“残”の一文字から想起されるエピソードでつづる十五期が放送された。
声の出演は、十六期続けて紙芝居屋の“おじさん”を演じる津田寛治。変幻自在の怪演で、一期から変わらぬ独自の世界観を演出。視聴者の皆様を、かつてない恐怖の世界へと誘う。
そして、テレビや映画、舞台で活躍する俳優陣から、平野良、星野勇太、清水優、土屋咲登子、大石ともこ、須釜倫太郎、岡田宇杏、和田依來、アーティストの小泉ようといったバラエティーに富んだキャストが参加する。
平野は「こんなご長寿な作品に携わらせていただけて光栄です。と言いましても私はほぼほぼ『タロちゃん』の一本槍で参加させていただいているだけなのですが。。もう10年以上も経つなんてにわかには信じられないくらい、最初の収録時のことをありありと思い出せます。だからなのか、今期のタロちゃんもなんの違和感もなくスルッと演じられました笑。ここまで来ると私がタロちゃんを演じているのか、タロちゃんのバーターで私が出られているのかわからないくらいです」とコメント。
そして「私は二期から参加させていただいていますが、最初は紙芝居風という今までにやったことがない形に、なんとも言えないゾワゾワゾクゾクする気持ちが蠢く世界観に戸惑ったと記憶しています。しかしながらそのカラーこそがここまで愛される所以なのだと思います。ぜひ今期も『よってらっしゃい、見てらっしゃい』」とメッセージをおくった。
星野は「いつもご視聴ありがとうございます。十一期から参加させていただき、様々な登場人物を演じております。一話完結のお話が多いので、基本的には毎話違う登場人物を演じるのですが、そんな中で僕が継続して演じているのが大原くんです。彼との出会いは十二期。まさかここまでの付き合いになるとは驚きです。彼の登場回がやってくるたびに嬉しい気持ちになるのと同時に、彼とはいつまでの付き合いになるのだろうかと不安になります。いつどんな不運が起こるか分からないのが闇芝居ですから。ぜひ視聴者の皆さまも大原くんの今後に注目していただけましたら幸いです」とコメント。「そしてもう一つ気になることがあります、それはタロちゃんです。タロちゃん、率直に怖い…。大原くんとだけは出会わないでほしい。そう願っています。『闇芝居 十六期』もお楽しみください」と続けた。
脚本は、「闇芝居」シリーズを数多く手掛けてきた熊本浩武、佐々木充郭、石上加奈子が担当。作画は、竹谷和真、海老原優、日暮桃花、にしやまひろし＆りえ、飯塚貴士、テレビ東京の山川典夫らが手掛ける。演出は、前シリーズから引き続き船田晃が担当する。
プロデューサー＆作画の山川典夫（テレビ東京アニメ局）は、「信じ難いことかもしれませんが、なんと十六期です。長きにわたり番組を支えてくださったキャスト、スタッフ、視聴者の皆様には感謝しかありません。そして、今期のテーマは『結』です。果たしてどのような結末を迎えるのか…どうぞご期待ください。また、十六期にして初めてオープニングの作画も担当しました。紙芝居屋の怪しい声が、皆様の心の奥深くまで届きますように」と言葉を寄せた。
エンディングテーマは、先日鮮烈なメジャーデビューを果たしたyosugalaの新曲「マスカレイドナイト」に決定。叙情的かつ力強いパフォーマンスでライブシーンを賑わせているyosugalaの激しいロックサウンドが、闇夜の静寂を破り、「闇芝居」と共鳴する。
yosugalaの汐見まといは、「『闇芝居』は自分が中高生の頃から知っているアニメ作品なので、今回こうしてエンディングテーマを担当させて頂けること、とても光栄に思います。今回提供させていただいた楽曲『マスカレイドナイト』は普段のyosugalaよりちょっぴりダークでアグレッシブな楽曲となっています。私たちの音楽で「闇芝居』のミステリアスな世界観に彩りを添えられたら嬉しいです！ 是非ご期待ください」とコメントしている。
なお、YouTube「闇芝居チャンネル」では、一〜十五期、スピンオフ作品、配信オリジナル作品等をランダムに不定期で配信。十六期の放送決定を記念したオリジナル映像（おじさんダンス動画）も「闇芝居チャンネル」をはじめ、XやTikTokの公式アカウントにて配信予定。
アニメ『闇芝居 十六期』は、テレビ東京にて2026年1月11日より放送開始。
