TVアニメ『ハイスクール！奇面組』、OPテーマにBREIMEN「ファンキースパイス feat.TOMOO」、EDテーマに離婚伝説「ステキッ！！」が決定
2026年1月から放送のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』の主題歌が決定した。オープニングテーマにはBREIMENがシンガーソングライター・TOMOOをフューチャリングに迎えた楽曲「ファンキースパイス feat.TOMOO」が、エンディングテーマには離婚伝説「ステキッ！！」が起用される。
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』は、“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく個性豊かでハチャメチャな性格をしている名物集団“奇面組”が中心となって繰り広げられるハイテンションギャグ作品だ。
オープニングテーマに決定したBREIMENの「ファンキースパイス feat.TOMOO」は、シンガーソングライター・TOMOO をフィーチャリングに迎えた新曲。
10年来の仲である両アーティストの初の本格的なコラボレーションとなる本楽曲は、ファンクを基調としながら、BREIMENらしくリズムや構成が目まぐるしく変化する遊び心に満ちたサウンドと、そのグルーヴの中を自由に泳ぎながらも新たな一面を見せてくれるTOMOOのボーカルが加わり、フィーチャリングという形式を取りながらも、その枠を超えて両者が化学反応をもたらす新世代・ポップファンクナンバーに仕上がったという。はみ出すこと、揃わないことを肯定するそのアニメの世界観は、ジャンルや定型に縛られないBREIMENの音楽性とTOMOOの柔軟な表現力と強く共鳴しているとのことだ。
さらに、2月18日に発売するCDには、カップリング楽曲として「ソングライター feat.TOMOO」の収録も決定。商品には、今回のコラボレーションの舞台裏を収めたオフショット満載の特別ブックレットも同封される。なお「ファンキースパイス feat.TOMOO」 は、2026年1月9日より配信スタート。
◆ ◆ ◆
■BREIMEN 高木祥太（Vo, B）コメント
今回、この癖しかない名作『ハイスクール！奇面組』のOP制作のお話をいただき、まず大変嬉しく光栄に思っています。僕個人が作品から感じた、亜流で王道をゆく在り方や炸裂するエネルギーとバカらしさには、我々BREIMENというバンドとリンクする部分が多々あり、強く惹かれた部分でした。
根強いファンの皆様がいる本作品の再アニメ化という事で、うしろゆびだけはさされたくない気持ちもあり難航している中、ふと今回フィーチャリング参加のTOMOOちゃんと長い親交の中で、一緒に行くご飯は大体スパイス料理ばかりなことに気づきました。同時に、一堂零の名言「社会の歯車になれないなら、社会を楽しくする調味料になろう！」がピリリとハマり、そこからインスピレーションが広がっていった楽曲でございます。どうか癖になって頂けることを願っています。
◾️TOMOO コメント
時を超えた『ハイスクール！奇面組』に、こんな形で関わらせていただくことができてとても嬉しく光栄です。BREIMENとの最初の出会いからもう10年経ついま気がついたのですが、わたしにとってBREIMENは青春なんだなあと。きっとそんなことも隠し味になって、黄金色にきらきら光る素直な嬉しさやエネルギーが曲の中で弾けている気がします。放送を楽しみにしています！
◆ ◆ ◆
そしてエンディングテーマには、離婚伝説の新曲「ステキッ！！」が決定した。
本楽曲は、11月に開催した離婚伝説の全国ツアーにて新曲として披露され、ファンの中でも話題になっていた楽曲。大切な人への儚く、もどかしい想いを描いた歌詞と普遍的な切なさを表現したようなサウンドは、離婚伝説ならではの、懐かしくも新しいシティポップの風味を帯びたナイトグルーヴィングな作品へと仕上がっているという。演奏者には佐野康夫（Dr）、山本連（B）、柿沼大地（Key）が参加。
CDジャケットには『ハイスクール！奇面組』ヒロインである河川唯が描かれたデザインに、配信ジャケットには前作に引き続きstacksから柴本雄太が担当し、モデルや役者で活躍する松葉謙晋をモデルに今作のために撮り下ろした作品になっている。
なおApple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveにて事前に楽曲を登録すると「ステキッ！！」配信ジャケット画像をプレゼント。なお配信リリースは2026年1月7日、期間限定生産盤としてCDが1月21日に発売される。
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
▼放送日時
全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2026年1月9日スタート毎週（金）23時30分〜24時
▼スタッフ
原作：新沢基栄（集英社文庫<コミック版>刊）
監督：関 和亮
アニメーションディレクター：西川鷹司
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン：阿部由佳
劇中歌プロデュース：Night Tempo
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン
▼出演者
一堂 零（いちどう・れい）：関 智一
冷越 豪（れいえつ・ごう）：武内駿輔
出瀬 潔（しゅっせ・きよし）：松岡禎丞
大間 仁（だいま・じん）：小林千晃
物星 大（ものほし・だい）：戸谷菊之介
河川 唯（かわ・ゆい）：白石晴香
宇留千絵（うる・ちえ）：長谷川育美
似蛭田 妖（にひるだ・よう）：岡本信彦
雲童 塊（うんどう・かい）：小林裕介
天野邪子（あまの・じゃこ）：M・A・O
切出 翔（きれいで・しょう）：佐久間大介
▼Info
公式サイト：https://kimengumi.com/
公式X：@kimengumi_anime
公式TikTok：@kimengumi_anime
■オープニングテーマ「ファンキースパイス feat.TOMOO」
配信開始日：2026年1月9日（金）
CD発売：2026年2月18日（水）
CD購入：https://VA.lnk.to/vVTdbL
▼初仕様限定盤（アニメ絵柄スリーブ仕様）
品番：BVCL-1518 POS：4547366790825
1,650円（税込）
※特別ブックレット付
▼収録内容
1.ファンキースパイス feat.TOMOO
2.ソングライター feat.TOMOO
3.ファンキースパイス feat.TOMOO（Anime Version）
4.ファンキースパイス feat.TOMOO（Instrumental）
5.ソングライター feat.TOMOO （Instrumental）
▼店舗別購入者特典一覧
・アニメイト：ましかくブロマイド（アニメイラスト仕様）
・Amazon.co.jp：メガジャケ（アニメイラスト仕様）
・セブンネット：ピック(アニメイラスト仕様)
・全国共通特典：オリジナルステッカーシート
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※＜全国共通特典＞対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■エンディングテーマ「ステキッ！！」
2026年1月7日（水）配信リリース
2026年1月21日（水）CDリリース
Pre-add / Pre-save：https://VA.lnk.to/6ob2zY
CD購入：https://va.lnk.to/i65RJE
▼期間限定生産盤 BVCL 1512
\1,300（税込）
▼収録内容
1.ステキッ！！
2.ステキッ！！ AnimeEDIT
3.ステキッ！！ Inst.
4.ステキッ！！ AnimeEDIT Inst.
▼店舗別購入者特典一覧
・離婚伝説 応援店：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネット：缶バッジ
・全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各特典絵柄・“スマホサイズステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■BREIMENライブ＜AVEANTING 2026＞
2026年3月6日（金）
梅田BANANA HALL
開場18:30／開演19:00
(問)キョードーインフォメーション
TEL：0570-200-888(11:00〜18:00/日祝休業)
2026年3月7日（土）
名古屋JAMMIN’
開場17:30／開演18:00
(問)ジェイルハウス
TEL：052-936-6041(平日11:00〜15:00)
2026年3月13日（金）
DRUM Be-1
開場18:30／開演19:00
(問)キョードー西日本
TEL：0570-09-24241(11:00〜15:00（日曜日/祝日休）
2026年3月14日（土）
広島Reed
開場17:30／開演18:00
(問)HIGHERSELF
TEL：082-545-0082 (平日11:00-17:00)
2026年3月26日（木）
渋谷CLUB QUATTRO
開場18:00／開演19:00
(問)ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
▼チケット
一般：6500円
学割：4500円
※ドリンク代別途
▼BREIMENオフィシャル先行予約（全国共通・抽選）
〜12月14日（日）23:59
※12月19日（金）13:00 当落発表
※入金期間：12月19日（金）13:00〜12月23日（火）21:00
※＜スタンディング＞は整理番号付きとなります。
※チケットはお一人様4枚までのお申込みが可能です（複数公演申込み可）。
※転売チケットでの入場はできません。
※未就学児入場不可。小学生以上はチケットが必要。
※学割は、小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生が対象となります。予備校の学生証は学校法人が定めたもののみとなります。会場で学生証の提示が必要となります。
■＜離婚伝説2026 ONEMAN LIVE＞
2026年9月10日（木）OPEN 17:30 / START 18:30 ※追加公演
2026年9月11日（金）OPEN 17:30 / START 18:30 ※SOLD OUT
会場：日本武道館
主催：ソニー・ミュージックレーベルズ
企画制作：DISK GARAGE
▼チケット
料金：\9,500（税込）※全席指定
・ファンクラブ最速先行
受付期間：〜12月17日（水）23:59
受付URL：https://rkndnsts-fan.jp/
・オフィシャル先行（イープラスのみ）
受付期間：〜12月21日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/rkndnsts/
