橋本絵莉子、ライブ会場限定販売2曲入りCD「春のせい／冬のせい」詳細発表。2024年開催のツアーよりライブ映像公開も
橋本絵莉子が、11月12日に配信リリースした新曲「春のせい」のリリースを記念して、2026年1月12日に大阪・梅田クラブクアトロからスタートするバンド編成でのワンマンツアー＜新春ライブツアー2026「春のせい」＞の会場で販売される、会場限定2曲入りCDの詳細を発表した。
「春のせい」に加えてもう1曲収録とされていた新曲のタイトルは「冬のせい」。「春のせい」の次が「冬のせい」とは、タイトルを聞いただけでどんな曲なのか想像を掻き立てられるが、現時点では「冬のせい」は本作にしか収録されず、配信リリースも予定されていないため、このCDでしか聴くことのできない1曲となっているという。なお、パッケージには橋本絵莉子の直筆ナンバリングが入るとのこと。
また、ツアーまで待ちきれないというファンのために、2024年10月17日に開催された＜街よ、見街よ、良い街よツアー 2024＞の東京ファイナル公演から、「ロゼメタリック時代」と「私はパイロット」のライブ映像が公開された。この日は橋本の誕生日ライブでもあり、ソロとして最初の到達点となったとも言える特別なステージの記録をぜひご覧いただきたい。
なお、ライブ会場限定販売CD「春のせい／冬のせい」が販売される＜新春ライブツアー2026「春のせい」＞のチケットは、各プレイガイドにて12月13日から一般発売がスタートする。
■配信シングル 「春のせい」
■ライブ会場限定販売CD 「春のせい／冬のせい」
＜新春ライブツアー2026「春のせい」＞会場にて販売
￥1,650（税込）SLRL-10168
※橋本絵莉子直筆ナンバリング入り
▼収録曲
01 春のせい
02 冬のせい
■＜新春ライブツアー2026 「春のせい」＞
2026年1月12日（月・祝）大阪・梅田クラブクアトロ
開場16:00 / 開演17:00
問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 http://www.kyodo-osaka.co.jp/
2026年1月13日（火）愛知・名古屋クラブクアトロ
開場18:00 / 開演19:00
問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00) http://www.sundayfolk.com/
2026年1月15日（木）東京・Spotify O-EAST
開場18:00 / 開演19:00
問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日12:00〜18:00) https://www.red-hot.ne.jp/
▼チケット
・料金：オールスタンディング ￥6,900（税込）
※整理番号付き / 1ドリンク代別 / 小学生以上チケット必要
・チケット一般発売：2025年12月13日（土）〜
