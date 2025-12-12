令和のグラビアクイーン・田中美久の“すっぴん”が「可愛すぎる」「美しい」「透明感やばい」とネット衝撃
元HKT48・田中美久が、12日までTikTokを更新。すっぴんを披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】令和のグラビアクイーン・田中美久の「可愛すぎる」“すっぴん” 大胆な水着姿も（20枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』やドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に出演するなど、女優としても活躍している。
今回TikTokでは「すっぴん無加工です！バズったら良いな！」とつづり、すっぴん姿でダンスを披露。可愛らしい表情と振り付けで魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「美しい」「透明感やばい」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）、エックス（@miku_monmon3939）、TikTok（＠mikurin48）
