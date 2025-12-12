『ハイスクール奇面組』主題歌入りメインPV解禁！ 追加キャストに堀江由衣、杉田智和、榎木淳弥ら
2026年1月9日スタートのアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）より、奇天烈なポーズをした奇面組の面々やメインキャラクターが大集結したメインビジュアル、主題歌楽曲と共にキャラクターたちの個性が垣間見えるメインPVが解禁。追加キャストとして鳥海浩輔、日笠陽子、堀江由衣、杉田智和、榎木淳弥、石川由依らの出演も明らかとなった。
【動画】主題歌も解禁！ アニメ『ハイスクール！奇面組』メインPV
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。1985年からはテレビアニメも放送された。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなギャグアニメとして製作される。
メインビジュアルでは、奇天烈なポーズで決めている奇面組の姿を拝むことができる。さらに背景のコマの中にかわいい恰好をした河川唯（かわゆい）や宇留千絵（うるちえ）、天野邪子（あまのじゃこ）の姿や、クールに決めた似蛭田妖（にひるだよう）、雲童塊（うんどうかい）、切出翔（きれいでしょう）も描かれている。そしてところどころには二頭身の奇面組の姿や、よく見ると春曲鈍（はるまげどん）の姿も垣間見える。見ているだけで心躍ってくるようなワクワクするビジュアルとなっている。
メインPVでは、個性的で魅力的なキャラクターたちの姿が見て取れるほか主題歌も解禁。オープニング・テーマは、BREIMEN「ファンキースパイス feat.TOMOO」。オルタナティブファンクバンドのBREIMENがシンガーソングライターのTOMOOと共に作り上げ、耳に残るメロディーが癖になる一曲だ。
またエンディング・テーマは離婚伝説「ステキッ！！」。新進気鋭で話題のアーティスト・離婚伝説による最新曲は、感傷的な歌詞とメロディーが心に沁み、本編のキャラクターたちとはまた違った一面を見せてくれるような楽曲になっている。劇伴は岩崎琢が担当する。
BREIMEN「ファンキースパイス feat.TOMOO」は、2026年1月9日配信開始、2月18日発売。離婚伝説「ステキッ！！」は同年1月7日配信開始、1月21日発売。
また追加キャラクターとして、零の小学校時代の同級生である春曲鈍を鳥海浩輔、一応中学での零たちの担任・伊狩増代（いかりますよ）を日笠陽子、零たちが進学した高校での担任・若人蘭（わかとらん）を堀江由衣、高校での副担任となる事代作吾（じだいさくご）を杉田智和が担当。
その他教師陣として、石砂拓真（せっさたくま）を小西克幸、色音好（いろおとこう）を速水奨、また高校時代のクラスメイトとして、真実一郎（しんじついちろう）を今井文也、二階胴面一（にかいどうめんいち）を榎木淳弥、織田魔利（おだまり）を愛美、物月珠美（ものづきしゅみ）を石川由依、さらに一堂家の面々として、父・啄石（たくせき）を上田燿司、妹・霧（きり）を中村カンナ、飼い犬・ラッシーを岡田雄樹が演じる。
アニメ『ハイスクール！奇面組』は、フジテレビ系にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分放送。AT‐Xにて同年年1月11日より毎週日曜21時30分放送。
主題歌アーティスト、追加キャストの鳥海浩輔、日笠陽子、堀江由衣、小西克幸、速水奨、杉田智和、今井文也、榎木淳弥、愛美、石川由依のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■オープニング・テーマ
BREIMEN「ファンキースパイス feat.TOMOO」
・BREIMEN
今回、この癖しかない名作『ハイスクール！奇面組』のOP制作のお話をいただき、まず大変嬉しく光栄に思っています。
僕個人が作品から感じた、亜流で王道をゆく在り方や炸裂するエネルギーとバカらしさには、我々BREIMENというバンドとリンクする部分が多々あり、強く惹かれた部分でした。
根強いファンの皆様がいる本作品の再アニメ化という事で、うしろゆびだけはさされたくない気持ちもあり難航している中、ふと今回フィーチャリング参加のTOMOOちゃんと長い親交の中で、一緒に行くご飯は大体スパイス料理ばかりなことに気づきました。
同時に、一堂零の名言「社会の歯車になれないなら、社会を楽しくする調味料になろう！」がピリリとハマり、そこからインスピレーションが広がっていった楽曲でございます。
どうか癖になって頂けることを願っています。
BREIMEN Vo＆Ba 高木祥太
・TOMOO
時を超えた『ハイスクール！奇面組』に、こんな形で関わらせていただくことができてとても嬉しく光栄です。
BREIMENとの最初の出会いからもう10年経ついま気がついたのですが、わたしにとってBREIMENは青春なんだなあと。きっとそんなことも隠し味になって、黄金色にきらきら光る素直な嬉しさやエネルギーが曲の中で弾けている気がします。
放送を楽しみにしています！
■エンディング・テーマ
離婚伝説「ステキッ！！」
・離婚伝説
この度はこのような機会をいただきとても光栄です。
自分たちが生まれるよりももっと前に描かれた作品のエンディング・テーマを担当させていただくことにとてもロマンを感じながら挑むことができました。
個性的なキャラクター達が彩る世界観を楽しみながら皆それぞれが思うステキッ！！を想像しながら聴いていただけると幸いです。
■春曲鈍（はるまげどん）
CV：鳥海浩輔
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
私が初めて作品に触れたのが小学四年生の頃だと記憶しています。すぐさまハマり、『3年奇面組』から既刊までを揃え、最終巻まで購入し続けました。今でも大切に保管しています。そんな思い入れたっぷりな作品に参加できる事、そして春曲鈍という、ある種ジョーカーの様な役を演じられる事に感激しております。当時触れた方もこれから触れる方も楽しめる作品になっていると思いますので、多くの方にご覧になって笑っていただけると、嬉しすぎてキャラクターたちの様に二頭身化してしまうかもしれません。
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
当時からの付き合いの仲間と会ってお酒でも飲みながら話していると一瞬で学生時代に戻れるので、特に戻らなくていいかなぁ。自分を含め、よくそんな事まで覚えてるよなと感心しますね。当時の私達が廊下の角から出てきそうです。ほら！ 今にも。
■伊狩増代（いかりますよ）
CV：日笠陽子
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
こんにちは。この度、ゴリラ、いえ伊狩さんを演じさせて頂きます！初回のテストのあとにもっとゴリラ感が欲しい！と言われて衝撃でした。ゴリラの動画見て勉強しました。
ただただ生徒達を愛し、叱り、酔っ払う、ありのままの伊狩さんの可愛さを皆様に堪能してもらえたら嬉しいです！
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
厳しい学校だったので寄り道がだめで。友達と帰り道に制服で堂々と買い食いとか渋谷とか歩いてみたいですね！ あとパラパラ覚えたかったですね！
■若人蘭（わかとらん）
CV：堀江由衣
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
私の思う若人先生のイメージは、まっすぐ育ったお嬢様という雰囲気で、演じさせて頂く時も出来るだけ、にこやかに華やかにを心がけておりました。賑やかな作品なので、楽しんで見て頂けましたら嬉しいです！
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
踊れるようになりたかったので、ダンスです！ あとは、日焼け止めとか化粧水をちゃんと塗る…！
■石砂拓真（せっさたくま）
CV：小西克幸
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
皆さんこんにちは。今回、石砂先生の声を担当させていただきます、小西です。
僕は『奇面組』世代なのでまさか令和の今、『奇面組』に参加できるとは思っていませんでした。登場人物全員個性の塊な作品です。ぜひぜひ楽しんでください！
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
青春を取り戻したいです。
■色音好（いろおとこう）
CV：速水奨
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
先生です。まあ、熱意もビジョンもない、ダメ系ですが。でも、一応イケメンなのかな。活躍しません。ことなかれ主義だから。でも、“奇面組”のみんなが嫌いじゃない。そんな色音好、宜しくお願いします。
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
しっかり学び直したいですね。置き去りにした｢数学｣と｢英語｣を！ あの日、教科書を閉じなければ、親を失望させずに済んだのに…。後は、おもいっきり青春を謳歌したいですね！
■事代作吾（じだいさくご）
CV：杉田智和
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
我が道を征くことを時代錯誤と言うならば、彼を見てみて欲しい。前のアニメから好きだったキャラクターを演じられて嬉しいです。個性豊かな生徒達に存分に振り回されるのでお楽しみください。よろしくお願いします。
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
好きだった深夜番組を標準で録画したいです。3倍だと画質的な問題でハードディスクレコーダーに移せなかったもので…。
■真実一郎（しんじついちろう）
CV：今井文也
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
真実一郎役を担当します、今井文也です。中学生時代に、原作の漫画を集めていました。当時読んでいた『奇面組』に、まさか自分が参加できるとは……！ 原作ファンの方々にも楽しんでいただけるように、収録も全力で声を張り上げていました。是非楽しんでいただけると幸いです！
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
お年玉でありったけのビットコインを買いますね。ゲーセンのコインなんかに夢中になってる場合ではなかったと、心の底から思います。
■二階胴面一（にかいどうめんいち）
CV：榎木淳弥
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
二階胴面一の声を務めます、榎木淳弥です。二階胴は剣道部ということで、“剣道ネタ”みたいなものがちょくちょくあるキャラクターです。僕も学生時代は剣道部だったので共感できるなぁと思い、演じていても楽しいです！
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
ずっと剣道部の練習に明け暮れていて、遊びに行った記憶がほとんどないので…友達と遊びに行きたいですね。もっと色んなことを経験しておけばよかったなと思いました。
■織田魔利（おだまり）
CV：愛美
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
織田魔利役の愛美です！ “奇面組”のクラスメイトになれてとても嬉しいです！ 魔利はセレブ…？ですので、みなさんぜひそのように接していただければ幸いです！（笑） 織田魔利と言えば！の「おだまり！」は聞けるのでしょうか？お楽しみに♪
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
ファンクラブが結成されるようなイケメン男子学生になってキャーキャー言われたいです。
■物月珠美（ものづきしゅみ）
CV：石川由依
――視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
物月珠美役を担当させていただきます、石川由依です！ 全力で今を楽しんでいる『奇面組』のような学校生活があったら、賑やかで刺激的で笑いが絶えなさそう！ アフレコでは、みんなの勢いに圧倒されながらも、たくさんの個性の爆発を楽しませていただいています。変わったことに興味がある、ちょっと不思議な珠美のことも、どうぞよろしくお願いします！
――もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
学生時代からお仕事や習い事で忙しくしていたため、「迷惑をかけるかも…」とやりたい部活などに入れませんでした。今思えばやっておけば良かった…！ 朝練とか！合宿とか！先輩／後輩とか！憧れです！
