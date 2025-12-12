EGO-WRAPPIN’、春の恒例ホールツアーを2026年3月より開催決定
EGO-WRAPPIN’が2026年3月から、春の恒例ホールツアー＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞を開催することが発表となった。
＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞は、ホール会場での響きにこだわって行われてきたワンマンライブだ。2026年は3月20日の岩手・トーサイクラシックホール岩手公演を皮切りに、4月25日の東京・昭和女子大学人見記念講堂公演まで、初開催となる盛岡や金沢などを含む全8公演での開催となる。
チケットのオフィシャルサイト先行予約受付は本日12月12日より。
撮影◎仁礼博(2025年：HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜)
■＜EGO-WRAPPIN’ live tour “HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜”＞
▼2026年
3月20日(金/祝) 岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)中ホール
open17:00 / start18:00
3月21日(土) 宮城・仙台 電力ホール
open17:00 / start18:00
3月24日(火) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール
open18:00 / start19:00
4月04日(土) 福岡国際会議場 メインホール
open16:15 / start17:00
4月08日(水) 愛知・名古屋市青少年文化センター アートピアホール
open18:00 / start19:00
4月12日(日) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール(箕面市立文化芸能劇場 大ホール)
open17:00 / start18:00
4月18日(土) 石川・金沢市文化ホール
open17:00 / start18:00
4月25日(土) 東京・昭和女子大学人見記念講堂
open17:00 / start18:00
