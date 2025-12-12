EGO-WRAPPIN’が2026年3月から、春の恒例ホールツアー＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞を開催することが発表となった。

＜HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜＞は、ホール会場での響きにこだわって行われてきたワンマンライブだ。2026年は3月20日の岩手・トーサイクラシックホール岩手公演を皮切りに、4月25日の東京・昭和女子大学人見記念講堂公演まで、初開催となる盛岡や金沢などを含む全8公演での開催となる。

チケットのオフィシャルサイト先行予約受付は本日12月12日より。

撮影◎仁礼博(2025年：HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜)

　

■＜EGO-WRAPPIN’ live tour “HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜”＞
▼2026年
3月20日(金/祝)　岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)中ホール
open17:00 / start18:00
3月21日(土)　宮城・仙台 電力ホール
open17:00 / start18:00
3月24日(火)　北海道・札幌市教育文化会館 大ホール
open18:00 / start19:00
4月04日(土)　福岡国際会議場 メインホール
open16:15 / start17:00
4月08日(水)　愛知・名古屋市青少年文化センター アートピアホール
open18:00 / start19:00
4月12日(日)　大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール(箕面市立文化芸能劇場 大ホール)
open17:00 / start18:00
4月18日(土)　石川・金沢市文化ホール
open17:00 / start18:00
4月25日(土)　東京・昭和女子大学人見記念講堂
open17:00 / start18:00

　

